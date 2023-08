Cote d'Ivoire: Musique - Aboutou Roots revient avec 'il est l'heure'

Après un long moment d'absence de la scène musicale, le groupe Aboutou Roots remet le couvert avec un album de 10 titres dénommé "Il est l'heure". La présentation de ce nouvel album a été faite le jeudi 17 août 2023 dans un hôtel de Marcory-Abidjan en présence des arrangeurs, promoteurs et mélomanes venus d'ici et d'ailleurs.

Kouriol Yao, producteur du groupe Aboutou Roots a exprimé sa joie de produire le groupe . «Nous avons eu confiance au groupe Aboutou Roots. Je le dis, notre pays est la place tournante de la musique africaine. Personne ne peut dire le contraire. On ne peut pas laisser des artistes qui ont l'oeuvre d'esprit, mourir», a-t-il déclaré

Kouriol Yao a indiqué que 5 arrangeurs ont travaillé sur l'album notamment Totorino, JC Beat et plusieurs autres arrangeurs.

"Il est l'heure", un opus placé sous le socle de la réconciliation nationale et la paix

Angelo papa et Akess Bill du groupe Aboutou Roots ont annoncé que l'album est placé sous le socle de la réconciliation et de la paix parce que, selon eux, sans la réconciliation, ce moment de gaieté ne serait possible. Le groupe a, par ailleurs, sollicité l'appui des uns et des autres en vue d'accepter ce nouveau bijou composé de 10 titres dont "Tu n'es pas Dieu", "Coco", "Tu es ma go", "Louper son vol", "Petit monsieur" etc. Le groupe a donc invité les Ivoiriens à la fête de la côtière prévue le 04 mars à Abidjan. Moment où le groupe célébrera ses 25 ans de carrière. Des tournées européennes sont prévues sur toute l'année à partir du 26 août 2023 et prendront fin en septembre. Il faut rappeler que la production de l'album de 10 titres, "Il est l'heure", a débuté en 2022 et a pris fin en Juillet 2023.