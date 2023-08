Sénégal: Basketball / Tournoi pré-qualification olympique 2023 (Sénégal-Cameroun - 80-74) : les «Lions» ratent sur le fil la dernière marche

Le Sénégal a raté la dernière marche qui mène vers le dernier tournoi de qualification aux Jeux olympique Paris 2024. Le Cameroun lui a ravi l'unique ticket en remportant hier, dimanche 20 août, la finale du tournoi de pré qualification zone Afrique disputée à Lagos (Nigéria). Les Lions se sont inclinés sur le fil (80-74 ) après un long retard à l'allumage dans le jeu.

Le Cameroun a validé son ticket pour le tournoi de qualification olympique en remportant la finale qui l'a opposée hier, dimanche 20 août à Lagos, au Sénégal. Après un départ canon lors du tournoi de pré-qualifcation avec à la clé un probant succés devant le Nigéria, au Mali en phase de groupe suivi d'une écrasante victoire contre la Guinée en demi-finale, les Lions ont finalement été stoppés par les Indomptables du Cameroun qui se sont imposés sur la marque de 80 à 74. Les coéquipiers de Youssou Ndoye avaient réussi l'entame qu'il fallait en faisant jeu égal et ensuite de coller aux basques de l'adversaire durant le premier quart temps conclu sur un score de parité (25-25).

Le Sénégal va toutefois déjouer et marquer le pas. Les Lions indomptables profitent de cette mauvaise passe sénégalaise pour enfiler les paniers et se détacher au score. Au prorata des points inscrits durant ce second quart-temps, les protégés du coach Mamadou Guèye, ont viré avec des statistiques faméliques de 8 petits points inscrits,. A la pause, l'écart est abyssal et se situe à 22 points (33-47).

Au retour des vestiaires, Les Lions retrouvent la bonne carburation et retrouvent plus d'allant dans le jeu intérieur. S'ils parviennent à grignoter leur retard, leur effort est plus ou moins anéanti par des décisions contestables d'un arbitrage plus que tatillon. Le Sénégal n'en réduit pas moins l'écart et considérablement (59-54). Le métronome camerounais et son acolyte Kome font des misères aux Lions et se chargent de larguer les Lions à cinq unités à la fin du 3e quart temps (62-54).

Le retard n'était pas insurmontable. Le Sénégal misait sur une bonne défense pour verrouiller sa raquette et obligeait les Camerounais à jouer sur la périphérie. Très adroit sur les tirs à mi-distance, les coéquipiers de Paul Eboua sont plus en réussite. Ils se feront fort de garder les Lions à bonne distance ( 61-69. 4e).

Le Sénégal ne tarde pas à acérer les griffes et sonner la révolte. Il repose sur la bonne présence de Youssou Ndoye sous le cerceau adverse et une bonne adresse de Brancou Badji sur les tirs primés pour résorber une bonne partie du passif (68-73. 7e) et surtout de mettre la pression dans le camp de l'adversaire. Mieux, les Lions réduisent l'écart à 3 points à une minute de la fin (72-75 à 2 minute 41 du coup de gong finale). Suffisant pour semer le doute dans le camp adverse. C'est le moment choisi par le coach Mamadou Pa bi pour demander le temps et dérouler un dernier stratagème sur les dernières possessions.

Après le tir primé et compliqué manquée Papy Brancou Badio, sur un, le Sénégal grille ses chances de faire la jonction. Pis, les Lions s'écroulent à 13 secondes suite à une faute technique sifflée par l'arbitrage (72-77 ). Cette énième frustration aura raison de l'équipe sénégalaise puisqu' elle va finalement s'incliner sur le score de (74-80). Après avoir raté le train de la Coupe du monde, le Sénégal se passe aussi du dernier tournoi de qualification, dernière étape pour le tournoi final des Jeux olympiques « Paris » 2024.