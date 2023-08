Ile Maurice: Plaine-Verte l Rats et squatteurs - Les habitants s'en remettent au lord-maire

Cela fait plusieurs mois que ces problèmes s'accumulent, et les habitants de Plaine-Verte n'osent pas aborder la question. Pourtant, ce sont eux les premiers concernés. Le bâtiment abritant le Food Court sur la place Kadhafi est devenu un repaire de malfrats, tandis que le manque d'hygiène sur le Pont de Paris est vivement critiqué. Ayant pris connaissance de la situation, le lord-maire, Mamode Isoop Nujurally, s'engage à résoudre ces problèmes dans les plus brefs délais.

La nostalgie de l'époque où les marchands et les clients se réjouissaient de l'installation du marché en plein air sur le Pont de Paris perdure. Ce projet, réalisé en 2010 pour un coût d'environ Rs 24 millions, avait insufflé une grande animation dans cette partie de Port-Louis, particulièrement en soirée. Trente-sept étals et 19 kiosques avaient été aménagés pour faciliter les achats et la satisfaction des consommateurs.

Cependant, 13 ans plus tard, la situation a quelque peu évolué, comme l'exprime Nawshad. Cet habitant de la région ne consomme désormais plus aucun aliment vendu dans cette zone. Il explique que le problème majeur réside dans le manque d'hygiène, qui est devenu plus que préoccupant. «Particulièrement sous le pont, nous constatons de nombreux soucis. Nous avons observé des rats circulant librement. De plus, certaines personnes ont des comportements douteux dans cette zone.» Il fait ainsi allusion à un réseau de prostitution qui semble être actif aux abords du pont.

Mais ce n'est pas le seul problème auquel les habitants font face. Un autre concerne le Food Court situé sur la place Kadhafi. Le nombre de marchands opérant là-bas diminue au fil du temps. Certains d'entre eux indiquent que la principale raison est le manque d'hygiène. «Nous payons mensuellement 500 roupies à la mairie pour occuper cette structure, mais où sont passés les clients ? Nous en voyons à peine de façon régulière.» Un autre souci est la présence de toxicomanes qui ont établi leur résidence sous le porche de cette structure. «Nous n'osons même pas leur demander de partir, car nous craignons pour notre sécurité. Nous ignorons de quoi ils pourraient être capables.»

Sollicité, Mamode Isoop Nujurally a décidé de prendre des mesures concrètes dès ce lundi pour faire face à la situation. «Je mets l'accent sur l'importance de l'hygiène et je m'engage à agir rapidement pour résoudre le problème des rats. Il est essentiel de prendre en considération à la fois les clients et les marchands.» Il souligne également que ces marchands sont des locataires de la mairie. De plus, il invite les individus à venir exprimer leurs plaintes, précisant que les portes de son bureau ainsi que celles de la mairie sont ouvertes à toute réclamation. «Ceux qui rencontrent ce genre de problèmes doivent nous contacter. Nous ne tolérerons plus ces situations qui ternissent l'image de la capitale et, par extension, celle de la municipalité de Port-Louis.»

Quant à la question de la prostitution, il compte sur les efforts de la police pour résoudre ce problème. Il espère que les forces de l'ordre accompliront leur mission afin d'éradiquer ce problème.