Madagascar: Football / Coupe du Président - Antananarivo soulève le trophée

Rideau sur la Coupe du Président. La sélection d'Antananarivo arrache la coupe, en s'imposant sur un score de 1 à 0 contre la formation tamatavienne en finale, hier au stade Barea de Mahamasina. L'équipe de la capitale remporte également la médaille d'or et le chèque géant de 20 millions d'ariary, tandis que la médaille de bronze et le chèque de 10 millions sont revenus à l'équipe dauphine.

Cette dernière a encore dominé durant la première période, mais a échoué à la finition. La formation hôte a renversé la tendance, à dix minutes de la pause, et a failli ouvrir la marque, grâce au coup franc lancé par Bertho. Le ballon a été repoussé par le deuxième poteau (40e). Tamaga a aussi raté un but tout fait. Servi par Gyldas, Toky, au premier poteau, s'est précipité au dernier geste (44e). Au retour des vestiaires, la sélection d'Antananarivo a maitrisé la situation et a imposé ses attaques étouffantes.

Les occasions s'enchaînent, le tir de Besna a percuté la barre transversale (60e). Le jeune joueur de Jet Kintana, Navalona a pénétré le bloc défensif tamatavien avant d'offrir la balle à Ravaka, sur le côté gauche. Ce dernier a été plaqué à l'entrée de la surface et l'arbitre a sifflé un pénalty. Bertho a assuré la transformation et Antananarivo a marqué son unique but de la victoire (86e).

Rude épreuve

«La sélection a été tout d'abord difficile. Les meilleurs joueurs d'Antananarivo sont appelés en sélection nationale, les joueurs originaires d'autres régions ont rejoint les équipes des autres provinces, et les joueurs de l'Elgeco Plus ont joué la Coupe d'Afrique. Nous avions dû gérer le reste, dont la plupart des jeunes joueurs, tandis que les éléments des autres provinces sont presque issus de la Pro League. Ainsi, arriver jusqu'au bout et décrocher la coupe n'était pas du tout facile», confie le sélectionneur de l'équipe championne, Titi Rasoanaivo.

La troisième place est revenue à Fianarantsoa qui a battu Antsiranana par 3 à 1, samedi au By-pass. Les Fianarois ont mené 2 à 0 à la pause, buts inscrits par le milieu droit, Parex (2e) et Patrick (22e). L'équipe d'Antsiranana a réduit l'écart en deuxième période, but marqué par Florian (73e). Njaka a rajouté un troisième but pour Fianarantsoa dans le temps additionnel (91e). Outre les coupes, les médailles et les primes, le président de la République, Andry Rajoelina, qui a assisté à la finale, a offert six zébus à toutes les sélections, soit un pour chaque équipe.