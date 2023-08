Afrique: INDH à Marrakech - MAZAFAB, un projet écocitoyen au service de l'inclusion économique des jeunes

Tamansourt — Le projet écocitoyen "MAZAFAB", une unité de recyclage et de valorisation des déchets plastiques dans la commune urbaine de Tamansourt, relevant de la préfecture de Marrakech, se veut l'aboutissement de la persévérance et de l'engagement de trois jeunes entrepreneurs, épaulés par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) dans sa troisième phase.

Encouragés par cette Initiative Royale qui a insufflé une nouvelle dynamique au développement territorial durable en mobilisant les moyens nécessaires au profit des jeunes entrepreneurs pour concrétiser leurs idées de projets, Mohamed Benaissa, Abdelmajid El Ouahmani et Mohamed Oughzo ont décidé de créer une unité de collecte des déchets plastiques et de leur recyclage pour une seconde utilisation, spécifiquement la fabrication de chaussures et de bottes pour les professionnels et les particuliers.

Réalisé dans le cadre du programme 3 "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" sur une superficie de 225 m2, ce projet a nécessité un investissement total de 340.000 DH, dont 200.000 DH comme contribution de l'Initiative.

Les initiateurs de ce projet innovateur, opérationnel depuis 2022, ambitionnent de contribuer à favoriser la transition de leur industrie vers une économie circulaire et à développer une filière de recyclage performante dans une démarche responsable aux niveaux économique, sociétal et environnemental.

"L'ambition de recycler et de valoriser les déchets plastiques qui polluent l'environnement pour leur donner une nouvelle vie a été à l'origine du choix de ce projet, qui offre des produits spécialisés qui prennent en compte la nécessité et les besoins des clients tout en respectant et protégeant l'environnement", a souligné M. Abdelmajid El Ouahmani, co-fondateur de MAZAFAB, dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information (M24).

Exprimant ses vifs remerciements à l'INDH pour son appui financier et son accompagnement technique et manageriel depuis les premiers pas du projet, le jeune entrepreneur a relevé que leur entreprise vise à "favoriser une consommation éco-responsable, redonner confiance au consommateur dans l'industrie du recyclage et rendre plus de produits réellement recyclables en suivant les directives de la COP22, d'autant que les modes de consommation actuels exercent une pression sur les ressources naturelles insoutenables à long terme".

S'agissant des ambitions de l'entreprise, M. El Ouahmani a indiqué que MAZAFAB, qui emploie actuellement huit personnes, ambitionne de "monter une usine à grande capacité, contribuer à la création de la richesse et de l'emploi dans notre pays et créer une filiale en Afrique pour se rapprocher de la clientèle africaine".

Intitulé "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", le programme 3 de l'INDH vise à apporter un accompagnement au profit des porteurs de projets afin de promouvoir l'inclusion économique des jeunes et des femmes, en leur offrant des opportunités d'emploi et d'auto-emploi.

Durant la période 2020-2022, une enveloppe budgétaire estimée à 78 millions de dirhams a été consacrée au financement de projets retenus dans le cadre de ce programme au niveau de la préfecture de Marrakech.

La contribution de l'INDH au financement de ces projets s'est élevée à 41 millions de dirhams, soit près de plus de 52% du coût global, alors que les jeunes porteurs de projets ont contribué à hauteur de 37 millions de DH, selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la préfecture de Marrakech.

L'intervention de l'Initiative durant cette période a permis la mise en place de 334 projets, la création de 1.096 emplois et l'accompagnement en phase de pré-création et de post-création de quelque 438 personnes (28% sont des femmes), afin de développer leurs activités dans le cadre d'une approche intégrée visant à améliorer l'employabilité des jeunes, à créer de la valeur au niveau local et à assurer la pérennité des projets.

Ces projets, qui ont porté sur des secteurs productifs et de services, sont à même de contribuer à créer davantage d'emplois et à générer plus de valeur ajoutée au niveau local, à travers l'encouragement de la création de très petites et moyennes entreprises (TPME) et l'amélioration des compétences transversales des jeunes.