Maroc: L'INDH fait la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes dans la technologie de géolocalisation

Marrakech — Au fil des années, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), à sa troisième phase (2019-2023), a multiplié et diversifié ses actions afin d'améliorer le revenu et l'inclusion économique des jeunes à travers notamment le développement d'une nouvelle génération de projets susceptibles de valoriser les potentialités locales.

Illustration éloquente de cette démarche innovatrice dans la ville de Marrakech est le projet IDIR TECH, porté par le jeune Hamza Boubakri qui, animé d'une forte conviction de la pertinence et de la faisabilité de son idée, a pu concrétiser son rêve de créer son propre projet portant sur le développement et la commercialisation de la technologie de géolocalisation.

Une conviction qui s'est vite cristallisée grâce à l'appui financier et à l'accompagnement technique de l'INDH, qui s'est imposée en tant que destination de prédilection vers laquelle se tournent les jeunes porteurs de projets pour prendre leur destin en main et se lancer dans l'aventure passionnante d'auto-entreprendre.

D'un montant total de 214.566 DH, dont 100.000 DH comme contribution de l'Initiative, ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes" de l'INDH, propose des solutions de géolocalisation clé en main, issus des plus hautes technologies au niveau de fonctionnalités mises en oeuvre.

Érigé sur une superficie de 72 m au coeur du quartier industriel de Sidi-Ghanem, IDIR TECH, opérationnel depuis 2021, a en fait conçu une offre de géo-management qui se distingue par son adaptation aux spécificités des métiers des clients et leur activité itinérante.

Cette solution, qui inclut des indicateurs permettant de comprendre, d'analyser et de piloter en temps réel les activités des itinérants, répond principalement aux besoins de traçabilité pour le suivi et le gestion du parc automobile. Il s'agit d'un système innovation de gestion de flotte basé sur le Web, disponible par le biais de n'importe quel ordinateur ou appareil connecté à Internet via un modèle de livraison Saas (Software as a Service).

"Grâce à l'appui financier et à l'accompagnement technique de l'INDH, j'ai pu concrétiser mon rêve de toujours et de créer IDIR TECH, qui conçoit, édite et commercialise une solution de géolocalisation clé en main adaptée à chaque métier itinérant soumis à des contraintes de temps et d'organisation", a souligné M. Boubakri dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d'information (M24).

Le jeune entrepreneur s'est dit fier de son projet qui propose un package complet portant sur l'accompagnement des sociétés pour définir leur solution, la formation des utilisateurs pour maitriser l'outil, l'installation et la configuration des différents dispositifs sur vos véhicules, et la mise en place d'un support technique dédié ainsi qu'un service de maintenance physique ou à distance.

Exprimant son ambition de développer davantage ce projet et cette technologie dans la région et au Maroc, M. Boubakri a assuré qu'il ne ménagera aucun effort pour assurer toutes les conditions de succès à son projet.

Intitulé "Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", le programme 3 de l'INDH vise à apporter un accompagnement au profit des porteurs de projets afin de promouvoir l'inclusion économique des jeunes et des femmes, en leur offrant des opportunités d'emploi et d'auto-emploi.

Durant la période 2020-2022, une enveloppe budgétaire estimée à 78 millions de dirhams a été consacrée au financement de projets retenus dans le cadre de ce programme au niveau de la préfecture de Marrakech.

La contribution de l'INDH au financement de ces projets s'est élevée à 41 millions de dirhams, soit près de plus de 52% du coût global, alors que les jeunes porteurs de projets ont contribué à hauteur de 37 millions de DH, selon les données de la Division de l'Action Sociale (DAS) relevant de la préfecture de Marrakech.

L'intervention de l'Initiative durant cette période a permis la mise en place de 334 projets, la création de 1.096 emplois et l'accompagnement en phase de pré-création et de post-création de quelque 438 personnes (28% sont des femmes), afin de développer leurs activités dans le cadre d'une approche intégrée visant à améliorer l'employabilité des jeunes, à créer de la valeur au niveau local et à assurer la pérennité des projets.

Ces projets, qui ont porté sur des secteurs productifs et de services, sont à même de contribuer à créer davantage d'emplois et à générer plus de valeur ajoutée au niveau local, à travers l'encouragement de la création de très petites et moyennes entreprises (TPME) et l'amélioration des compétences transversales des jeunes.