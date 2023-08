Sénégal: Présidentielle 2024 - Le journaliste Mamoudou Ibra Kane candidat pour réaliser « l'épanouissement économique et social » de ses compatriotes

Dakar — Le journaliste Mamoudou Ibra Kane a fait une déclaration de candidature à l'élection présidentielle du 25 février prochain en promettant de mobiliser les moyens nécessaires à l'épanouissement économique et social des Sénégalais, ont annoncé plusieurs médias.

"Après concertation avec les membres du mouvement citoyen 'Demain, c'est Maintenant", après des tournées auprès d'autorités religieuses et coutumières, mais aussi des échanges fructueux avec des compatriotes de toutes les couches de notre société, je déclare ma candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024", écrit Kane dans sa déclaration de candidature reçue à l'APS.

"J'ai pris cette décision avec gravité. Si je suis candidat, c'est parce que je suis en mesure d'apporter des solutions aux problèmes de notre Sénégal du temps actuel, confronté aux défis de l'emploi pour les jeunes, de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'industrialisation..." ajoute-t-il.

Dans ce texte intitulé "Un président qui vous rassemble", l'ex-directeur général du groupe de presse privé E-Media Invest s'engage à mobiliser les moyens nécessaires à l'épanouissement économique et social de ses compatriotes. "L'Etat que je dirigerai, si telle est votre volonté, mobilisera naturellement les moyens nécessaires à l'épanouissement économique et social de chacune et de chacun."

"J'aperçois, au loin, un horizon dégagé et un boulevard d'opportunités. Le métier de journaliste offre un privilège à nul autre pareil : celui de pouvoir écouter le pouls de ma société. Durant mes trente ans de carrière professionnelle, en témoin privilégié, j'ai écouté et j'ai entendu. J'ai vu et constaté. Ainsi, j'ai pris toute la mesure des difficultés que traverse notre cher Sénégal", a déclaré Mamoudou Ibra Kane.

Il dit avoir refusé de "continuer à rester un spectateur passif". "C'est la raison de mon engagement. Je me sens pleinement concerné."

"Le Sénégal d'aujourd'hui et de demain a besoin d'être conduit par un président bâtisseur de progrès, d'espoir et d'espérance, un président porteur de paix et de joie", a-t-il écrit.

Kane promet, s'il est élu à la présidence du Sénégal, d'être "un président qui partage vos peines, un président qui rassemble, rassure et vous ressemble", également "un président qui met réellement la patrie avant l'intérêt d'un parti".

"Je mettrai fin à toutes les formes de discrimination"

Mamoudou Ibra Kane estime que "le management solitaire et autocratique est révolu". "Si vous m'accordez vos suffrages, nous pourrons bâtir ensemble un autre Sénégal : un Sénégal inclusif, un Sénégal juste, un Sénégal de l'éthique et de l'équité, un Sénégal du pragmatisme, un Sénégal organisé et méthodique, un Sénégal du mérite récompensé."

"Je serai le président de la cohésion nationale. Un président qui rassemble..." affirme-t-il, s'engageant à "restaurer l'image fissurée du Sénégal, naguère connu comme pays de tolérance et de cohésion". "Je mettrai fin à toutes les formes de discrimination et de stigmatisation basées sur le sexe, sur l'âge, sur la race, sur la région, sur la religion, sur l'ethnie", promet le journaliste.

Il dit aussi être déterminé à combattre la corruption au Sénégal. "Nous combattrons la corruption sans faiblesse et sans pitié. Nous redresserons les torts et oeuvrerons pour une société plus équitable, fondée sur la justice, la vérité, la réconciliation et l'espérance."

"Avec 'Demain, c'est Maintenant', la citoyenneté sera au début, au milieu et à la fin de notre projet de société et de notre offre programmatique qui repose sur 12 axes", poursuit-il.

Il s'agit de "la restauration des valeurs et [de] la responsabilité citoyenne", de "la refondation des institutions", du "renforcement de la démocratie et de l'État de droit", de "la rectification des erreurs de nos gouvernants" et de "la réduction du train de vie de l'État".

"La reprise en charge du devenir de la nation en intégrant davantage les générations futures dans la définition des politiques publiques et l'exploitation des ressources nationales" fait partie des 12 axes de sa gestion, de même que "le respect de la chose publique, ce bien commun".

"La revalorisation du secteur privé, la réorganisation du secteur informel, la résolution de la problématique de l'emploi des jeunes ; le renforcement de l'industrialisation du Sénégal" et "la réappropriation de nos produits locaux" figureront dans les priorités du gouvernement qu'il va constituer en cas de succès, écrit-il.

Diplômé du Centre d'études des sciences et techniques de l'information de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, Mamoudou Ibra Kane est une figure majeure de l'audiovisuel sénégalais. Il a exercé le métier de journaliste dans les plus grands groupes de la presse privée du pays. Présentateur vedette de la radio Wal Fadjri, il en démissionne au début des années 2000 pour prendre en main la direction de la Radio Futurs Médias.

Directeur général du groupe Futurs Médias, créé par le chanteur Youssou Ndour, ministre, conseiller du président de la République, il est devenu administrateur du groupe E-Media Invest. Il s'est démis de ses fonctions pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle, sous la bannière du mouvement "Demain, c'est Maintenant".