Madagascar: PSD-Siteny Peut-on parler d'un séisme politique ?

Là où Fetison Rakoto Andrianirina a échoué dans sa tentative d'OPA (Offre Public d'Achat) du parti de Philibert Tsiranana, Siteny Thierry Randrianasoloniaiko semble l'avoir réussi si l'on croit à la passation de pouvoir entre Bezaza Marie Eliana Pascaline Manasy et le futur candidat à la prochaine élection présidentielle.

Comme mariage de raison, on ne peut trouver mieux. Bien que se prétendant être « « Behozatsy » (le musclé ?), allusion à sa musculature de judoka, le député de Tuléar ne peut se prévaloir d'une véritable structure voire de base politique pour l'épauler dans sa course à la magistrature suprême. Il a bien parmi ses soutiens des personnalités bien connues (mais aussi de leurs versatilités) mais ils ne font pas une organisation bien structurée prête pour la course et la conduite du pouvoir. Là on peut dire que ce deal lui sied à merveille.

En effet, mai 72 n'a pas enterré définitivement Tsiranana et les « Pisodia » (mascotte du Parti Social-Démocrate, Quoique qu'on dise le charisme du premier président de la République malgache est toujours présent pour avoir, non sans difficulté, unis sous la bannière de son parti les élites surtout des régions côtières du pays dont les descendants, aujourd'hui, restent encore fiers. Pourtant, bien de personnalités ont clamé l'héritage politique de Tsiranana. Ils ont essayé vainement de ressusciter le PSD, avec des consonances y ressemblant comme le RPSD ou autres, mais aucun n'a pu vraiment restaurer le vrai premier parti d'envergure national.

Seuls les enfants de sa famille biologique ont pu tant bien que mal faire oublier son parti car il a bien fallu la fibre parentale pour le garder hors de l'eau avec les vicissitudes diverses que traîne ce parti, vrai part-Etat de la première république.Les déboires économiques que subit le pays remettent en mémoire Tsiranana. En plus les intrigues malsaines ou non des acteurs politiques actuels ne font que raviver les souvenirs d'un pays qui, naguère, faisait figure de quiétude et de stabilité.

Reste à voir si cette union sera fructueuse, car il faut le dire, de toutes les régions de l'île,celle du sud profond dont se réclame Siteny a été la plus oubliée du pouvoir Tsiranana, hormis le discret Calvin Tsiebo émerge des cadres du parti pisodia, contrairement plus au nord, dans la région de Morondava qui a eu de grands politiciens comme Resampa, Botokeky et autres, piliers de la première république. Puis que vont faire ces « fils de la 1èreRépublique » qui se sont placés discrètement dans les pouvoirs successifs de post72. Des éléments indissociables au souvenir du PSD mais sont aussi au sein du pouvoir actuel.