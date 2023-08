Madagascar: Administration publique - Toliara dotée du plus grand Hôtel des Finances du pays

Satisfecit. Le président de la République Andry Rajoelina n'a pas manqué de féliciter le ministère de l'Economie et des Finances pour la réalisation de l'Hôtel des Finances à Toliara, une ville qui n'est plus la grande oubliée, en matière d'infrastructures pour le développement.

Il s'agit du quatrième Hôtel des Finances réalisé par ce département dans le cadre de son programme de modernisation des services publics

Normes exigées

L'Hôtel des Finances de Toliara est aussi le plus grand parmi les quatre, déjà installés par le département de l'Economie et des Finances. Construit sur une surface au sol de 985 m², avec son rez-de-chaussée et ses deux étages, l'établissement compte 66 bureaux dotés de mobiliers de bureau et d'équipements informatiques répondant aux normes exigées pour une administration publique moderne et proche des usagers.

« Cet Hôtel des Finances est le résultat des directives et des initiatives menées par le président de la République, faveur de la décentralisation », a déclaré la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison dans le discours qu'elle a prononcé, vendredi dernier, lors de l'inauguration de cet Hôtel des Finances. « Ce genre de réalisation sera marqué dans l'histoire du pays que personne ne pourra jamais effacer », a-t-elle ajouté. Le président de la République a, quant à lui, indiqué qu'il continuera toujours à oeuvrer pour le bien de la population dans toutes les régions.

%

Guichet unique

Situé en pleine Avenue de l'Indépendance, l'Hôtel des Finances fait, en tout cas, le bonheur des usagers des services publics de la Cité du Soleil. Notamment de ceux qui ont besoin des services régionaux du ministère de l'Economie et des Finances. Ils n'auront plus besoin de faire de longs déplacements dans différents quartiers où étaient éparpillés les services régionaux du ministère. En effet, l'Hôtel des Finances fait office de guichet unique pour tous les services régionaux comme la solde et pension, les impôts, la douane, l'économie...

L'Hôtel des Finances qui fait par ailleurs le charme de la Cité du Soleil est également doté d'un logement pour responsable, d'un terrain multidisciplinaire, mais également d'un garage administratif. Ce dernier prévoit d'accueillir des stagiaires en mécanique grâce à une collaboration avec le ministère de l'Enseignement technique. En tout cas, avoir le plus grand Hôtel des Finances du pays est un honneur pour les usagers qui méritent d'être bien servis. « La qualité des services suivra celle des infrastructures », a promis la ministre de l'Economie et des Finances.