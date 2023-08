Madagascar: JIOI - Badminton et Haltérophilie - Soutien alimentaire aux athlètes

Tous les athlètes sont dans la dernière ligne droite de la préparation à la XIe édition des Jeux des Îles de l'Océan Indien, qui se jouera du 25 août au 3 septembre, à domicile.

Dans le but d'aider les athlètes malgaches à rester en bonne forme, après l'équipe nationale de football Barea, c'est au tour des disciplines de badminton et d'haltérophilie de recevoir des appuis alimentaires et nutritionnels de la part de la société Nutrifood, d'Inviso Group.

« En tant que partenaire gold durant les Jeux des Îles, nous sommes venus pour soutenir les disciplines de badminton et d'haltérophilie selon la sollicitation du ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, dont le ministre coach de ces disciplines. Les appuis remis par Nutrifood sont composés de céréales instantanées fortifiées sans gluten Nutrilait fabriquées 100% à Madagascar par la société Nutrifood, l'une des entreprises du groupe et en collaboration avec le public-privé pour mettre en valeur les produits malgaches », nous a confié Shekinah Andriamanarivo, directrice des relations publiques auprès de Inviso Group.

Selon toujours ses explications, Nutrilait est idéal pour les adultes qui effectuent des efforts physiques importants en tant que compléments nutritionnels. Il est fabriqué à base de riz et de maïs, et contient des minéraux et des vitamines.

La quantité des produits qu'Inviso Group devrait fournir devrait suffire pour assurer des compléments alimentaires équilibrés aux sportifs concernés jusqu'à la fin du regroupement. «Je tiens à remercier Inviso Group au nom du ministre pour leur soutien aux athlètes, car il est plus que nécessaire dans le développement personnel de chacun, et pour une meilleure récupération après tant d'efforts», a fait savoir Gaëtan Ramindo, directeur général de l'industrialisation.