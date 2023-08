Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - Nouveau secrétaire national du parti PSD

A deux jours de l'ouverture du dépôt des candidatures pour la présidentielle du mois de novembre et à moins de deux semaines de sa déclaration à Toliara, Siteny Randrianasoloniaiko se dote d'un parti, le PSD.

Le congrès national du Parti Social Démocrate (PSD) s'est tenu, ce samedi, à l'Espace Madagasikara Hôtel By-Pass. A cette occasion, l'un des plus vieux partis de Madagascar a eu son nouveau Secrétaire national, Siteny Randrianasoloniaiko. Les membres du parti, venant des quatre coins de l'Île, ont décidé de confier l'avenir du « Pisodia » entre les mains de l'enfant de Tsianengeha. L'événement a été également marqué par la passation entre Eliane Bezaza, secrétaire nationale sortante, et Siteny Randrianasoloniaiko, le néo secrétaire national qui a eu à cette occasion le « Tso-drano » des Ray aman-dReny du parti.

Droit chemin

Désormais, Siteny Randrianasoloniaiko a son propre écurie pour la prochaine course à la magistrature suprême. Créé en 1956, le PSD a dominé la vie politique à Madagascar durant la Première République avant que le Président Tsiranana ne soit renversé par le mouvement populaire de 1972. 51 ans après, le parti ambitionne de revenir à la tête du pays. « Le PSD participera à toutes les élections qui vont se dérouler à Madagasca », a d'ailleurs soutenu Eliane Bezaza durant son allocution. La secrétaire nationale sortante a profité de cette occasion pour raviver l'espoir de tous les nostalgiques de la Première République.

« Cacher l'histoire aux enfants malgaches est un péché mortel et un crime. On n'entend plus que du mal de Madagascar aujourd'hui », a-t-elle poursuivi tout en énumérant les scandales et les dérives que le pays a connues après la chute du régime Tsiranana. Le PSD compte sur Behozatse pour remettre le pays dans le droit chemin. De ce fait, les congressistes ont sollicité la candidature de Siteny Randrianasoloniaiko.

Arsenal électoral

« Il y a eu de bonnes choses qui ont fait la renommée de Madagascar et cela peut se répéter », a enchaîné Eliane Bezaza. Pour se faire, le pouvoir devrait revenir au parti PSD, à travers Siteny Randrianasoloniaiko. Selon encore Eliane Bezaza, le parti se dote déjà d'une structure solide. Il est présent au niveau des Fokontany, des Communes et des districts. L'arsenal électoral du PSD commence à se remettre en place. Dans les jours avenir, on devrait s'habituer à voir ensemble le PSD et le Mihava Tour. « Nous partageons la même vision et nous avons le même slogan, qui est « les Malgaches d'abord », a-t-elle ajouté. Se félicitant de cette nouvelle responsabilité, Siteny Randrianasoloniaiko n'a pas caché sa détermination à servir son parti et à le développer.