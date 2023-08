Madagascar: ODOF - Huit pépinières pour stimuler l'industrialisation dans le sud

Le président Andry Rajoelina a marqué la mise en oeuvre du projet ODOF (One district One factory) lors de sa descente dans le sud, marquant ainsi une étape dans la réalisation de ses Velirano.

Renforcer les activités industrielles au niveau local et accroître les revenus des habitants. Tels sont les objectifs de la mise en place des pépinières industrielles, dans le cadre du projet ODOF. Selon le président Rajoelina, ce projet est une démonstration concrète de son engagement envers le peuple malgache et sa volonté de promouvoir le développement économique inclusif. « Ces actions sont faites pour le peuple, pour l'intérêt de la population », a-t-il souligné.

Selon le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, le projet a déjà bénéficié à 33 districts à travers Madagascar, dans le but d'assurer que chaque district participe aux bénéfices de l'industrialisation. Au cours de sa visite dans le sud, le président Rajoelina, accompagné par le ministre de tutelle, a remis quatre machines de transformation alimentaire à la communauté locale de la région Atsimo-Andrefana. Selon les explications, ces machines, destinées à la transformation d'arachide, de soja, de patate douce, de manioc, de haricot et de pois de cap, renforcent les produits emblématiques de la région.

Développement

Le projet ODOF est en ligne avec la stratégie d'industrialisation du gouvernement, qui met l'accent sur l'installation d'usines près des populations locales. Dans la région Androy, quatre machines ont également été remises, dont une pour transformer l'arachide et le soja en huile alimentaire, reflètent cette approche. De plus, une usine de production de chips à base de pomme de terre, patate douce, igname et banane sera mise en place dans le district de Toliara I. Une troisième machine produira de la farine et des pâtes, tandis qu'une quatrième se spécialise dans la transformation de légumineuses en farine.

Bref, pour le gouvernement, l'objectif est clair : intensifier les activités économiques locales et améliorer les conditions de vie des habitants. En encourageant la participation de la population locale à travers des appels à projets, l'ODOF vise à créer un environnement économique favorable et inclusif, selon ses promoteurs. Certes, le lancement de ce projet ambitieux témoigne de l'engagement de Madagascar envers le développement durable et l'essor économique, tout en renforçant le rôle des régions du sud dans la croissance industrielle du pays.