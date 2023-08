Congo-Kinshasa: Les mandataires publics instruits sur une gestion responsable

« Changeons nos mentalités pour un Congo nouveau ». Tel était le thème d'un séminaire de deux jours organisé par la cellule d'innovation et de changement des mentalités de la présidence de la République, en collaboration avec l'Inspection Générale des Finances (IGF) et l'Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption (APLC), à l'intention des mandataires publics, dans la lutte contre corruption et le détournement des deniers publics tenu du 16 au 17 août 2023.

Représentant le chef de service Jules Alingete, le chef de service adjoint Victor Batubenga, en présence des directeurs généraux, des PCA et d'autres hauts cadres des entreprises du Portefeuille et des établissements publics, a axé son exposé sur la gestion des finances publiques, en mettant en avant la nécessité de la contribution significative des structures de l'Etat au budget. Pour bien illustrer ses propos, Victor Batubenga a pris comme exemple concret, la chute significative de la contribution des entreprises et établissements de l'Etat au budget du pays.

Il a rappelé qu'en1984, les entreprises de l'Etat avaient contribué au budget à hauteur de 36%. Malheureusement, en 2021, c'était 0,24%. D'où la responsabilité des actuels mandataires de recadrer entre autres le budget en n'investissement ainsi que l'observance strict de bonnes pratiques de gestion financière pour arriver à inverser la tendance de la courbe d'apport au budget du pays.

Rappelant le sens profond de la maxime mieux vaut prévenir que guérir",Victor Batubenga a également évoqué les raisons du lancement de l'encadrement des établissements et entreprises publiques par l'IGF.

Et le coordonnateur de la structure chargée du changement de mentalités, organisateur de cette activité, d'appeler les entreprises et établissements publics à impacter par leur travail la gestion financière pour produire des résultats positifs. Il a tenu à responsabiliser les gestionnaires des entreprises et établissements publics sur leur rôle dans le développement du pays.

Quant au coordonnateur de l'APLC, Thierry Mbulamoko, il a souligné que depuis plusieurs décennies, les mauvaises pratiques dans la gestion de la chose publique ont, d'une part, privé l'Etat de ses moyens d'action, et d'autre part, conduit à une sorte d'assimilation des politiciens et des mandataires publics à des « corrupteurs, des corrompus, des détourneurs et des voleurs».

Selon lui, cet atelier a été une occasion pour les mandataires de se retrouver, non seulement pour une formation ou un séminaire, mais aussi et surtout pour parler, en toute franchise, et sans langue de bois, des maux qui minent la société congolaise et privent le trésor public de ses moyens.

Il faut signaler que depuis un moment, l'Inspecteur Général des Finances Jules Alingete, met en avant plan sa méthode de patrouille financière, dite « contrôle a priori» qu'il a jugé efficace par-rapport au contrôle a posteriori.