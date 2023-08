Afrique du Sud: Saintrick a fêté ses 35 ans de carrière

18 août 1988 - 18 août 2023 : l'artiste Saintrick Mayitoukou affiche à son compteur 35 ans de carrière musicale couronnée par la préparation d'une tournée en Afrique du Sud, au "Womad de Johannesburg"

Sans tambour ni trompette, l'artiste congolais aux talents multiples a célébré son statut d'« artiste confirmé », ayant traversé avec constance et flexibilité la standardisation de courants musicaux. Il se souvient, durant sa carrière, d'avoir eu des moments épiques, spéciaux, qui lui ont permis de réaliser des rencontres auparavant rêvées et, par la suite, concrétisées.

Des rencontres sur scènes ou en studio avec des musiciens légendaires tels que Manu Dibango, Youssou Ndour, Jacob Devarieux, Salif Keïta ou Ismaël Lô avec lequel il vient de réaliser un duo dans la chanson "Tu sais" tiré de son nouvel album "My Time". « C'est grâce à lui que j'ai appris à jouer de l'harmonica, mon premier instrument », aime-t-il rappeler.

L'artiste définit son nouvel album de 13 titres comme étant la représentation du temps qui passe, par tout le vécu, les rencontres, les oeuvres accomplies et son regard sur la société.

Par "My Time", Saintrick confie avoir réalisé son rêve de jeune artiste, à savoir obtenir des featuring auprès de Manu Dibango et de Ismaël Lô, mais également inviter des artistes tels que Didier Awadi, Adiouza, Sassy Songo ou encore Fredy Massamba.

Installé à Dakar, au Sénégal, durant ses 35 ans de carrière musicale, il a pu voyager et s'est produit sur plusieurs scènes à travers le monde où il a, par sa musique, apporté du plaisir à de nombreux fans, estime-t-il. En 1999, à Abidjan, il avait été la Révélation du Marché des arts et du spectacle africain.

En 2013, lors de la trente-deuxième édition de la Fête de la musique, Saintrick, durant huit jours, avait monté un spectacle de musique et de danse avec les élèves du collège et du lycée du Cours Sainte-Marie de Hann à Dakar, une école d'éducation nationale sénégalaise créée en 1950.

Plus récemment, au onzième Fespam à Brazzaville, il a été agréablement surpris par l'accueil du public : « J'ai reçu de nombreux témoignages émouvants lors de mon dernier passage à Brazzaville car je ne pensais pas avoir manqué à ce point aux mélomanes congolais. Pour avoir vu et vécu cette marque de sympathie de leur part, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné une carrière qui perdure et qui me permet de continuer à la poursuivre au-delà des 35 ans ».

Saintrick est également connu en Afrique comme étant un formateur en technique de sonorisation. C'est donc exceptionnellement dans ce domaine qu'il connaît ses deux premières publications. Après avoir sorti le manuel « Comprendre et Pratiquer la Sonorisation de Spectacle » en 2009 avec Africalia Éditions et Zhu Culture Éditions, il réitère avec une seconde version de ce même ouvrage « Comprendre et Pratiquer la Sonorisation de Spectacle II »