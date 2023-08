Gabon: Concert populaire PDG Lekoko

L'esplanade de la poissonnerie de la commune de Bakoumba a refusé du monde ce samedi 19 août 2023 à l'occasion du concert populaire organisé par le tête de liste PDG Juste Rock Atana N'daly et avec à ses côtés, les membres du bureau politique Jean-François Yanda et Alice Bertille Bikissa Nembé.

Des milliers de personnes qui ont effectué le déplacement du site retenu par le comité d'organisation de cet événement, ont eu droit à des prestations de qualité. Il y avait des artistes invités tels que Steak frites de Moanda, le groupe Lyric amer de Bakoumba et Prince Kiala venu tout droit de la capitale gabonaise, Libreville. Ce dernier a été l'une des attractions de la soirée avec un répertoire musical riche en couleur. Tout comme le jeune artiste Steak frites qui fait danser jeunes, moins jeunes et personnes âgées.

Les membres du bureau politique Jean-François Yanda et Juste Rock Atana N'daly et leurs épouses ont assuré le show, idem pour leurs collègues MBP, Alice Bertille Bikissa Nembé et l'ensemble des camarades présents lors de ce spectacle.

Mais bien avant ce concert populaire, Edna Atana N'daly, l'épouse du tête de liste PDG à la commune, a offert une journée récréative aux plus jeunes à travers divers jeux socioculturels, le tout dans une ambiance bon enfant, arrosée par des jus de fruits, popcorn et biscuits. Les Barbapapa ont égayé également ces moments de bonheur et de joie pour les enfants.

Ce lundi 21 août 2023, les activités de terrain se poursuivent avec stratégie, le porte à porte initié par la coordination de campagne des candidats du Parti démocratique gabonais.