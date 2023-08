Gabon: PANA - Réhabilitation des structures sportives par le PAN

C'est le vendredi 04 août 2023 que Faustin Boukoubi, député du premier siège et Président de l'Assemblée nationale a lancé officiellement les travaux d'aménagement et de réhabilitation des aires de jeux sportifs.

L'honorable Faustin Boukoubi a lancé les travaux de réhabilitation des aires de jeux à Pana. Il s'agit du stade municipal (football), de volley ball, de handball, de basketball et de tennis. En attendant la livraison dans les plus brefs délais, le Président de l'Assemblée nationale a instruit les responsables locaux de veiller sur l'aboutissement et la fin de ces travaux.

Le Maire de la commune de Pana, Sosthène Ndala a profité de cette occasion pour remercier le doyen politique du département de la Lombo-Bouenguidi pour ce nouveau visage des structures sportives dans sa commune de Pana. La jeunesse du département et la famille sportive ont tenu à remercier et témoigner non seulement leurs satisfactions, mais aussi leur reconnaissance pour ce geste qui vient de donner une bouffée d'oxygène aux amoureux des activités sportives.

Pour les amoureux des activités sportives, cet engagement de réhabilitation prouve à suffisance la détermination du PAN à militer pour le bien-être des populations. Cette réhabilitation des aires de jeux s'inscrit dans l'optique de l'atteinte d'un objectif commun, celui de faire de la pratique des activités sportives et physique, un cadre de formation professionnel, de réinsertion sociale, de l'éducation et renforcement de la cohésion sociale des fils et filles de la Lombo-Bouenguidi.

Par la voix du représentant des jeunes sportifs Guyvince Ikagna, les jeunes ont manifesté leur reconnaissance au président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi.