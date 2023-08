Gabon: Les engagements d'Ali Bongo Ondimba à l'endroit des ONG rappelés par Nicaise Moulombi

Quelle est la place réservée à la préservation de l'environnement par Gabon ? La réponse est nul doute, une place de choix. Plusieurs ONG militent en faveur de la cause environnementale. C'est le cas par exemple du Le Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Economie Verte en Afrique Centrale ( ROSCEVAC), présidé par Nicaise Moulombi. Lors de la sortie officielle du Mouvement des Ami d'Ali Bongo Ondimba, il a publiquement présenté "les engagements d'Ali Bongo Ondimba à l'endroit des ONG qui militent pour la transparence des ressources extractives et de la durabilité écologique.

C'est un Nicaise Moulombi qui a marqué son passage du haut de la tribune pour faire passer son message pour la préservation non seulement de l'environnement, mais surtout de la paix au Gabon. Il est président du Haut Conseil des Acteurs Non étatiques du Gabon (HCANEG). Il a engagé des rencontres avec les différents candidats à l'élection présidentielle. Acteur important de la Société civile gabonaise, il a profité de la tribune offerte par le Mouvement des Amis d'Ali Bongo Ondimba (MAABO) pour rappeler les engagements du Président de la République à l'endroit des ONG.

L'acteur majeur de la société civile gabonaise a tenu comme ce fut le cas en 2009 et 2016, à rencontrer les candidats à l'élection présidentielle pour un "Dialogue direct",sur la place réservée à la transparence des ressources extractives de notre pays. Au cours des échanges qu'il a eu avec le candidat Ali Bongo Ondimba, il ressort ce qui suit comme engagement :

"Il réaffirme son engagement à tenir un Dialogue social avec les acteurs de la société civile ; Il prend l'engagement de mettre en place un fonds national pour les ONG et associations de développement ; Il s'engage à avoir un conseil présidentiel avec les Acteurs Majeurs de la société civile gabonaise ; Il s'engage à faire accélérer les rapports sur l'initiative de transparence des ressources extractives ITIE".

Pour le conflit Homme-Faune et la transparence sur le marché du carbone, le président s'engage à porter ses combats définitivement avec les ONG nationales impliquées. Il s'engage à la création d'emplois des jeunes dans la poursuite de la réhabilitation et à la restauration des sites pollués et la valorisation des déchets plastiques sur l'ensemble du territoire national en impliquant la société civile gabonaise.

Le Haut Conseil des Acteurs Non étatiques du Gabon et ses membres adhérents annoncent qu'ils rencontreront les candidats aux élections du 26 août 2023. Il s'agirait d'échanger sur les aspects de durabilité écologique, de transparence électorale et des garanties à promouvoir la paix sociale au sortie des urnes souligne t-il.

Pour Nicaise Moulombi, cette action républicaine vise à garantir une démarche neutre des acteurs non étatiques dans le processus électoral, mais aussi, prévenir des risques des troubles au sortie des urnes qui voudraient ternir l'image de notre pays et rendre difficile notre vivre ensemble. Et d'ajouter que c'est la raison pour laquelle, il a tenu à venir rendre public, les engagements du candidat et leur souhaiter une bonne campagne dans la dignité humaine, le respect des droites humaines. Il a par la suite, souhaité bonne chance pour l'intérêt du Gabon...

Le HCANEG reste en attente des réponses adressées et remercie les candidats qui ont bien voulu nous recevoir.