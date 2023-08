Afrique: Paix et sécurité - La CEEAC et la NARC explorent les pistes de coopération

Une délégation de la Capacité régionale Nord-africaine (NARC), conduite par son secrétaire exécutif, le général de brigade (retraité) Ahmed Hamaida Altajouri, a eu une séance de travail, du 15 au 18 août à Libreville (Gabon), avec la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC).

Après s'être entretenue avec le président de la CEEAC, Gilberto Da Piedade Verissimo, la délégation de la NARC a échangé avec les experts de la CEEAC, notamment ceux du département en charge des Affaires politiques, Paix et Sécurité et ceux relevant de l'état-major régional de la Force multinationale de l'Afrique centrale(Fomac).

Afin de mieux connaître l'historique, les missions et le fonctionnement des deux institutions (CEEAC et NARC), les échanges ont porté sur la présentation de la CEEAC, de la Fomac, du Mécanisme d'alerte rapide de l'Afrique centrale(Marac), de la NARC, à savoir les échanges d'expériences sur la collaboration avec les organisations de la société civile, les organisations de jeunesse, etc.

En effet, les deux organisations (CEEAC et NARC) partageront aussi leurs expériences sur les mécanismes consultatifs et le Comité des sages. Elles ont discuté également de la présentation de l'architecture de paix de l'Union africaine et ses principaux résultats (APSA IV), avant d'échafauder les pistes et domaines de collaboration.

Rappelons que le secrétariat exécutif du NARC a été créé en 2007. Depuis lors, il coordonne le développement des capacités nord-africaines composées d'éléments militaires, policiers et civils. En sa qualité de force régionale en attente pour les États d'Afrique du Nord, la NARC joue un rôle important en matière de paix et de sécurité dans sa région.