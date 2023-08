Madagascar: Économie bleue - Opération de sensibilisation sur la gestion des ressources maritimes

Sensibilisation. Au moment où la thématique de l'économie bleue prend une dimension de plus en plus importante au niveau mondial, les acteurs et autres responsables malgaches du domaine s'activent pour augmenter davantage cette proportion.

Des ateliers et discussions autour de la thématique de l'économie bleue et de la promotion de la bonne gestion des ressources aquatiques pour en faire « des leviers du développement durable » ont eu lieu vendredi et samedi à Morondava. Des tables rondes s'inscrivent dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'économie bleue.

« En tant que secteur d'activités diversifiées, les opérateurs économiques et les populations concernées par l'économie bleue doivent être sensibilisés à la gestion et à la protection des ressources issues de nos fonds marins », confient les responsables au sein du ministère de la Pêche et de l'économie bleue (MPEB). Ainsi, samedi dernier, différentes personnalités, tant bien acteurs économiques que responsables ont pu participer à une série d'échanges au cours desquels « les cinq principaux points stratégiques sur lesquels tablent le gouvernement dans sa politique de développement de l'économie bleue ont été abordés », confie le MPEB.

Politique de gestion

Pour gérer ses ressources maritimes, Madagascar table sur de nouvelles ambitions, notamment une coopération régionale renforcée à travers des programmes de gouvernance des pêches, surtout dans la région du Sud-ouest de l'océan Indien. Il y a aussi le renforcement de la surveillance des pêches, un défi colossal pour la Grande île qui perd environ 14 à 16 millions de dollars par ans à cause de la Pêche illicite et non déclarée (Pêche INN). A titre de connaissance, la Grande île qui possède une surface littorale importante (5.000 kilomètres de côtes et plus de 117.000 km2 de plateau continental), et donc une zone économique des plus vastes.