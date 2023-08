Tunisie: Programme de Bourses Thomas Jefferson - Des étudiants tunisiens en Amérique pour une année académique

Dmitri Tarakhovsky, chargé des affaires culturelles à l'ambassade des Etats Unis, a accueilli les anciens étudiants du programme de bourses Thomas Jefferson (Tjsp) lors d'une réception organisée le 15 août. Ces 33 jeunes leaders tunisiens ont passé une année universitaire aux États-Unis

Depuis l'année de lancement du Programme Tjsp en 2013, plus de 630 étudiants de premier cycle provenant des 24 gouvernorats tunisiens ont eu l'opportunité d'étudier dans plus de 100 collèges et universités aux Etats-Unis.

Quelque 27 étudiants tunisiens partiront, ce mois, aux Etats-Unis pour y passer une année académique (2023-2024), dans le cadre du programme de Bourses Thomas Jefferson (Tjsp).

Outre une formation académique et professionnelle, ces étudiants auront la possibilité d'acquérir une expérience pratique grâce à la participation à des projets de services communautaires et des stages professionnels, selon un communiqué publié par l'ambassade des Etats-Unis en Tunisie.

Le programme Tjsp vise à favoriser la croissance économique, la stabilité et le développement démocratique en Tunisie, en dotant un réseau de jeunes des compétences essentielles pour mener des changements positifs dans leurs domaines professionnels et au sein de leurs communautés.

Les étudiants ont ainsi la possibilité, grâce à un programme intégré, de renforcer leurs compétences académiques et leur maîtrise de l'anglais, ainsi que de consolider leurs capacités de leadership et leur expertise professionnelle. Ils auront l'opportunité de contribuer au développement de leur communauté, leur domaine professionnel et leur pays.

Selon les enquêtes annuelles sur l'impact à long terme du programme Tjsp, la possibilité pour ces jeunes d'avoir systématiquement un emploi à l'issue de leurs études dépasse les 80%, a indiqué l'ambassade.