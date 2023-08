Madagascar: Opération coup de poing - Près de 75 % des déchets ramassés en dix jours

Opération réussie, ou presque. L'opération coup de poing dans la ville d'Antananarivo présente sa réussite. Le responsable de la Société Municipale d'Assainissement (SMA) a rapporté un beau chiffre.

« L'opération coup de poing a réussi à ôter près de 75 % des ordures en abondance durant son activation », explique Nome Andriamanantena, le directeur général par intérim (DG Pi) de la SMA, ce vendredi lors du lancement officiel du projet d'amélioration du site d'Andralanitra. Les réalités aussi peuvent l'affirmer sur différentes parties de la ville.

Antananarivo est presque propre après les dix jours prévus pour l'assainissement. On peut apercevoir que les déchets ne débordent plus des bacs à ordures. Ces dernières ne sont plus en abondance sur les sites de collecte de chaque « fokontany ». Les quartiers d'Ankadifotsy, 67ha, Ivandry et Analamahitsy affichent, désormais, une nouvelle image, plus propre.

Des nouveaux bacs de collecte des ordures sont placés pour mieux les gérer afin d'éviter le débordement. Et ce, dans le but de pouvoir contenir tous les déchets quotidiens des riverains. La commune urbaine d'Antananarivo (CUA) ne peut réussir d'un coup tous les travaux de gestion des déchets encombrants. Les moyens utilisés ne sont pas à la hauteur du taux de déchets produits quotidiennement.

« La ville d'Antananarivo produit près de mille tonnes de déchets solides par jour. On ne peut enlever qu'à peu près huit cents tonnes quotidiennement », affirme encore le DG Pi. Faute de moyens financiers et de matériels, les travaux d'assainissement se font très lentement. La SMA cible les zones où les ordures s'amassent plus facilement, comme les marchés ou les bas quartiers.

Cela demande encore du temps avant que les Jeux des Îles ne commencent. Assainir totalement la ville est une grande tâche que la CUA doit effectuer en priorité. L'opération coup de poing pour l'assainissement de la capitale est prévue rendre la ville propre avant la tenue des Jeux des Îles. En plus des nouveaux bacs à ordures avec les horaires autorisés pour le jet d'ordures au niveau des « fokontany », des aides supplémentaires ont été reçues.

« Des camions pour transporter les ordures et des engins vont aider la commune dans ces grands travaux», confirme l'Ambassadeur du Japon à Madagascar, ce vendredi. Miora Raharisolo (Mi.R) Ces dons sont de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA).