Sénégal: Accès universel à l'énergie - Un programme d'urgence de 516 milliards de FCfa en cours de mise en oeuvre

Un atelier d'information et de partage avec les députés de la Commission « Énergie et ressources minérales » sur l'accès universel à l'énergie s'est tenu le 18 août 2023 dernier à Dakar. A cette occasion, le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Energies est revenu sur les projets et programmes en cours pour l'accès universel à l'électricité.

Cheikh Niane a confié aux honorables députés que le gouvernement a mis sur pied un programme d'urgence d'électrification d'un montant de 516 milliards FCfa. Il a expliqué que ce montant représente le coût total des investissements complémentaires nécessaires pour résorber le gap de l'accès universel à l'électricité.

«Ce programme est un complément des projets en cours au niveau de Senelec, de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale (Aser), le Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc), le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma), le Millennium challenge account (Mca) avec l'appui de nos partenaires au développement, notamment la Banque mondial, l'Union européenne, l'Agence française de développement, la Kfw, la Banque africaine de développement, le gouvernement américain », a confié M. Niane.

Il a ajouté que la première phase prioritaire de ce programme est en cours de mise en oeuvre avec les différentes structures concernées. Cheikh Niane a souligné que le gouvernement du Sénégal a pris la décision d'harmoniser les tarifs de l'électricité appliquées par les concessionnaires privés d'électrification rurale avec un tarif plus attractif de Senelec, dans le but de rétablir l'égalité de prête-nom des usagers devant le service public de l'électricité. Le secrétaire général du ministère du Pétrole et des Energies a affirmé que cette mesure volontariste du gouvernement a réduit les barrières et a contribué à une amélioration considérable du taux d'accès à l'électricité en milieu rural.

Selon lui, en plus de l'électrification des ménages, le ministère, à travers l'Agence nationale des énergies renouvelables (Aner), accorde une importance particulière à l'électrification, par voie solaire, des infrastructures communautaires, comme les établissements scolaires, les postes de santé, les établissements religieux, parcs nationaux, les postes de garde. Ainsi, a révélé Cheikh Niane, plus de 1100 infrastructures ont été réalisées à cet effet, contribuant à relever le niveau scolaire et le plateau médical des bénéficiaires en milieu rural.