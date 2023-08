Algérie: Lille - Adam Ounas, « J'avais à coeur de revenir rapidement »

Après un retour décisif avec Lille en Ligue 1 ce weekend, Adam Ounas révèle qu'il avait très envie de retrouver la pelouse.

L'international algérien a marqué son premier but de la saison dimanche au cours de sa première apparition de la saison avec le LOSC. « J'avais à coeur de revenir rapidement après avoir été absent pour la première fois de la saison à Nice », a déclaré Adam Ounas à Prime Vidéo, selon Le Petit Lillois.

Le milieu de terrain et Lille ont gagné 3-1 au Pierre-Mauroy, leur première victoire de la saison. « On a su gagner et sceller cette victoire, alors qu'on aurait pu prendre un ou deux buts. Mais toute l'équipe était concernée pour bien défendre ensemble dans les moments chauds », poursuit la star algérienne.

« Sur une demi-heure, avec la chaleur et sachant qu'il fallait défendre parce qu'on était à dix, ce n'était pas évident. J'ai donné tout ce que j'avais et j'espère que je vais pouvoir avoir plus de temps de jeu sur le prochain match. On va jouer deux fois par semaine, c'est ce que tout le monde rêve, encore plus pour la coupe d'Europe. On va tout faire pour se qualifier », a affirmé Adam Ounas.