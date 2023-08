Afrique: Faid à Johannesburg pour représenter le président de la République au forum BRICS Outreach Plus

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, s'est rendu à Johannesburg (Afrique du Sud) pour participer, en qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au forum "BRICS Outreach Plus" dans le cadre de la 15ème session du Sommet des BRICS, a indiqué lundi le ministère dans un communiqué.

Le ministre s'est rendu hier dimanche à Johannesburg pour participer au forum "BRICS Outreach Plus", dont les travaux sont prévus jeudi prochain, précise la même source

Cet évènement s'inscrit dans le cadre de la 15ème session du Sommet des BRICS qui se tient du mardi 22 août au jeudi 24 août, sous le thème : "Partenariats pour une croissance accélérée, développement durable et multilatéralisme inclusif".

Le forum réunira en plus des dirigeants des cinq pays du groupe des BRICS, des chefs d'Etat et de gouvernement de 67 pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et des Caraïbes, ainsi que des responsables d'organisations internationales et régionales.

Cet événement constituera une occasion pour les participants d'échanger au plus haut niveau sur des thématiques d'actualité, notamment les voies et moyens de renforcer la coopération des pays en développement pour assurer une reprise économique mondiale inclusive et un développement durable.

"Ces thématiques qui seront débattues en présence d'éminentes personnalités et de chefs d'Etat, témoignent de l'importance d'une action solidaire pour un système économique mondial plus réactif et plus juste, permettant de lutter contre les inégalités, d'accélérer la transition climatique et de renforcer les chances d'atteindre les objectifs du développement durable", indique le ministère.

M. Faid rencontrera, en marge de cet événement, des responsables de certains pays membres et non membres des BRICS, avec lesquels il échangera sur l'état et les perspectives de coopération avec l'Algérie, ajoute la même source.