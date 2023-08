Congo-Kinshasa: Création d'une classe moyenne à travers le digital - Patrick Onoya suggère la mise en place d'un pool numérique exclusif

Patrick Onoya Tambwe, stratège en investissement et lobbyiste, suggère la création d'un pool numérique exclusif, lequel va réunir tous les étudiants de l'Université de Kinshasa, qui seront intéressés d'entreprendre dans le numérique et, même, ceux d'autres Universités de la ville-province de Kinshasa. Cette initiative, à son avis, entend stimuler la création d'une classe moyenne congolaise, tel que le veut le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il l'a dit au cours d'une conférence-débat ce vendredi 18 août 2023, tenue à la faculté de l'économie, à l'Unikin.

«Nous avons apprécié que l'Université de Kinshasa rentre dans la ligne maîtresse du Chef de l'État, qui est celle de créer une classe moyenne à travers le digital. A l'issue de cette conférence, vu qu'il existe au sein de la faculté des sciences économiques un club des entrepreneurs qui a été créé par le doyen de cette faculté, le professeur Barthélémy Kalambayi, nous avons proposé qu'il puisse exister un pool numérique, qui va réunir tout les étudiants intéressés à entreprendre au numérique», a indiqué le lobbyiste.

Patrick Onoya souhaite qu'après la création du pool numérique, qu'il soit organisé un séminaire plus étendu qui permettra d'ouvrir les esprits des étudiants avant la réception de leurs projets. Tout ceci, dit-il, dans le but de soutenir le développement des projets. «Car, ici, il y a une dynamique imprégnée par le doyen, le professeur Kalambayi, qui veut que l'entrepreneuriat soit une réalité et le digital est très adapté aux étudiants parce qu'il est à moindre coût».

%

«Nous commençons tout d'abord avec les étudiants de l'Université de Kinshasa qui sont notamment en solidarité avec les étudiants d'autres Universités, nous allons pouvoir étendre cela aux autres Universités car ce sont des opportunités ouvertes à tous», a-t-il précisé.

Selon Onoya, entreprendre en ligne au Congo, est un grand avantage, non simplement puisque c'est un secteur encore peu exploité au niveau national, à l'instar d'autres avantages y afférents, mais surtout par le fait que son champ d'actions est illimité et ouvert à travers le monde. «Il faut savoir que le digital est un secteur qui permet d'entreprendre à moindre coût, et surtout de s'internationaliser parce que les statistiques montrent que le taux de pénétration d'internet en RDC est de 17.6%, soit l'équivalent de 27 millions de congolais connectés sur internet. Par contre, au niveau mondial, on compte de nos jours plus de 5 milliards de personnes connectées. Ce qui veut dire qu'un congolais peut développer son produit ici en RDC, et bénéficier du grand marché», a soutenu le stratège.

Patrick Onoya a attiré l'attention de tout celui qui veut se lancer dans l'entreprenariat digital sur le fait que, pour entreprendre dans le numérique, il est important d'avoir un quotient de curiosité élevé. «Etre entrepreneur en digital ne veut pas dire qu'on doit être un expert en informatique, plutôt être une personne branchée, connaissant les différentes tendances, de comprendre, de proposer des solutions aux différents besoins de différentes populations à travers internet», a-t-il souligné.