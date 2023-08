Congo-Kinshasa: Clôture de l'atelier de renforcement des capacités initié par la CICM, RDC - Jacques Kangudia invite les mandataires publics à s'activer dans la gestion responsable des deniers publics

« Cet atelier ne doit pas être une énième formation dont nous pouvons ranger le brevet dans nos cartons, mais plutôt des moments nous permettant de prendre conscience de notre rôle dans notre société. Je m'acquitte de l'allègre devoir de remercier les uns et les autres pour leur participation avec l'espoir nous nous retrouvons dans un autre cadre afin de faire avancer ce que nous avons entrepris ensemble dans le sens de l'implémentation des valeurs éthiques, morales et de la lutte contre la corruption dans la gouvernance de nos établissements publics et entreprises du portefeuille », a déclaré Jacques Kangudia, Coordonnateur de la Cellule d'Innovation et de Changement des Mentalités (CICM), dans son mot de clôture de l'atelier de renforcement des capacités de plus de 250 mandataires publics sur la gestion responsable des deniers publics. Entamé dans la matinée du jeudi 18 août 2023, ce séminaire initié par la CICM s'est clôturé en fin d'après-midi du vendredi 19 août, dans l'enceinte du Chapiteau du Pullman Grand Hôtel.

Engager le Congo vers un avenir radieux

En présence du Coordonnateur de l'Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption, de l'Inspecteur Général des Finances-Chef de service adjoint et d'autres partenaires, Jacques Kangudia a émis le voeu d'un changement profond et positif au chef de la politique des mandataires publics, traduite ainsi par la résolution d'une gestion responsable des deniers publics partagés avec l'ensemble de la population congolaise et en pensant à l'héritage à léguer aux prochaines générations.

A l'en croire, sans cette détermination, il y aura de quoi craindre de plonger l'Etat dans un gouffre inimaginable. « Depuis hier, nous nous sommes retrouvé pour réfléchir ensemble sur les maux qui rongent les établissements publics et entreprises du portefeuille et les empêchent de contribuer significativement au budget de l'Etat, tel que nous l'avons appris lors de l'intervention de l'Inspecteur Général des Finances Chef de service adjoint. Car alors que cette contribution était de 36% vers les années 89, elles seraient aujourd'hui à 0,244%. Ceci devrait nous interpeller tous en tant que dirigeant qu'aux méthodes à appliquer dans nos structures respectives pour assurer la performance et l'efficacité de nos établissements publics et entreprises du portefeuille », a-t-il martelé.

Plaidoirie pour des Comités d'éthique

« C'est ici pour moi l'occasion de plaider enfin, de manière volontaire, que chaque établissement et entreprise du portefeuille soient institué des comités d'éthique qui serviront de thermomètre pour traiter des questions liées à l'éthique, la moralité et la corruption. Cela dans l'optique de bouter hors de nos établissements publics et entreprises du portefeuille des pratiques qui les avilissent et en empêchent la productivité ainsi que l'efficience. Ainsi, les dirigeants intéressés pourront librement se manifester pour que nous prenions des dispositions utiles à cette fin », a affirmé le Coordonnateur de la CICM.

Remise des brevets

Il sied d'indiquer qu'au terme de cet atelier, des brevets nominatifs ont été délivrés respectivement à chaque mandataire public y participant, ponctué par des photos de famille.

Rappel des modules

A cet atelier, il a été notamment fixé des modules portant respectivement sur la gestion des finances publiques, la lutte et le plan de sortie de la corruption, la planification stratégique et opérationnelle en son volet de la gestion axée sur le résultat, l'éthique de responsabilité, le patriotisme et, enfin, le Code de déontologie et d'éthique de l'agent public.

Ce, avec pour objectifs spécifiques de renforcer les capacités des dirigeants dans la lutte contre les antivaleurs en matière de gestion responsable des deniers publics ; d'outiller les dirigeants à devenir des manager-coach capables d'influencer des changements positifs.

Ensuite, faire de chacun de ces établissements publics et entreprises du portefeuille un pôle d'excellence et créer en son sein des comités de suivi. Et enfin, la mise en place d'un plan de lutte contre la corruption dans les établissements publics et entreprises du portefeuille.