Congo-Kinshasa: En vertu des résolutions de la CDP à Kisantu, UDPS/Tshisekedi - Augustin Kabuya, la seule voix autorisée !

*En vertu du pouvoir lui accordé, il y a quelque sept mois, à Kisantu, dans le Kongo Central, par la Commission disciplinaire du parti, CDP, en présence de plusieurs cadres dont des sénateurs, des députés de l'UDPS, les membres de la présidence du parti, les présidents fédéraux, les présidents des deux ligues des femmes et des jeunes, présidents de la CDP fédéral, présidents de l'école du parti et autres ministres et mandataires, brefs, en présence de toutes neuf composantes de la commission disciplinaire du parti, Augustin Kabuya Tshilumba, Secrétaire Général de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), est et demeure la seule voix autorisée pour engager le Parti à l'interne et vis-à-vis des tiers. De ces assises, il lui est reconnu, la seule personne qui engage, jusque-là, le parti du Sphinx de Limete en tant que première autorité. Ces arcanes de commandement lui donnés, renforcent à même son pouvoir et, bien plus, lui accordent la possibilité d'agir en tant que président du parti.

C'était, faut-il le rappeler, à l'issue du congrès du parti, tenu du 6 au 7 janvier 2023. Il était question, au cours de ce colloque, de tabler sur deux résolutions. La première était la désignation de Félix Tshisekedi, très haute autorité de référence du parti, comme le seul candidat du parti pour l'élection présidentielle de décembre. La deuxième résolution, celle-ci, comme la première, qui a été à la satisfaction totale de toutes les parties prenantes, c'était de renforcer le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire général du parti, pour qu'il engage, désormais, le parti en tant que le président.

%

« Nous étions réunis pour ces deux résolutions : la première est de donner mandat à Félix Tshisekedi, la plus haute autorité politique du parti, pour postuler à la magistrature suprême, comme candidat commun du parti. La deuxième résolution était de renforcer le pouvoir du SG du parti, pour engager le parti, parce que c'est lui qui le gère à quotidien », disait Augustin Bano, Président du Bureau de la CDP/UDPS, au sortir du Bureau du Parquet de Grande instance de Nkisi, où toute l'ossature de la CDP était allée pour solliciter la valeur juridique de ces résolutions.

Ainsi donc, en référence à cette charge lui donnée, Augustin Kabuya, contrairement aux " faux bruits " qui se disséminent çà et là, « reste le seul qui est habileté à engager le parti, de le représenter et, même, d'exercer justice au nom de celui-ci, et d'apporter la liste de candidats auprès de la Commission Electorale Indépendante, d'assurer la bonne organisation et le bon fonctionnement du parti".