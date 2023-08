Congo-Kinshasa: Ouverture du la 1ère édition du Conclave du Génie Scientifique , RDC - Gilbert Kabanda sollicite l'institution de l'ordre de mérite scientifique et technologique

Dans le souci de valoriser les innovateurs et inventeurs congolais, sous l'initiative du Ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, la RDC a réuni pour la première fois le Conclave du Génie Scientifique, à laquelle le Président de la République, Félix Tshisekedi a procédé à la cérémonie d'ouverture, ce samedi 19 août au Palais du Peuple. Plusieurs innovateurs exposeront jusqu'au 24 août 2023, leurs produits de recherche.

Dans la chaîne de production de richesse, la recherche scientifique et technologique est considérée comme un incubateur, une couveuse et une pépinière. Ainsi, les domaines retenus pour cette 1ère édition sont ceux de l'agroalimentaire, la santé, l'aérospatial, l'informatique, la technologie, le sécuritaire, la minéralogie, l'art, le loisir et la culture.

Pour le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, cette initiative rappelle à l'Etat son devoir constitutionnel de garantir l'initiative privée et surtout de veiller à la promotion de l'expertise nationale.

«C'est pour la première fois dans l'histoire du pays, de voir la crème de son intelligentsia scientifique réunie autour d'un idéal noble, au travers la prise en main par l'élite congolaise des fondamentaux de notre indépendance économique, par l'invention et l'innovation technologique ».

Face à l'évidence scientifique des produits de recherche endogène prêts à entrer dans le droit des biens de consommation, il a instruit le gouvernement de faire diligence pour que les ministères sectoriels concernés par les innovations et inventions, économiquement utilisables prennent sans tarder les dispositions idoines pour leur budgétisation dans la loi de finances 2024.

Quant à lui, le Ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, Gilbert Kabanda, a décrit le double objet du conclave, qui est celui de montrer au peuple congolais et à ses dirigeants que le génie colonial est parti il y a 63 ans et a été progressivement remplacé par un génie congolais.

Mais aussi de faire comprendre aux instances dirigeantes de la RDC que l'élite scientifique et technologique congolaise a la capacité intellectuelle et la volonté de prendre en mains le développement socio-économique du pays de manière souveraine.

Ce double message sollicite une prompte réponse de la Hiérarchie dirigeante, du Président de la République au Chef Coutumier. Et à cette occasion, il a sollicité qu'un ordre de mérite scientifique et technologique soit institué et que des dignitaires de cet ordre reçoivent de la Nation les décorations dignes de leurs mérites. Car un inventeur, un innovateur est une icône nationale et sied comme sous d'autres cieux qu'il soit immortalisé pour servir de modèle aux générations futures.

A l'issue de ce conclave, le génie scientifique va présenter à la nation 4 principaux objectifs spécifiques dont la définition exhaustive de la politique nationale de recherche, innovation et invention, les principaux axes stratégiques de mise en oeuvre de cette politique.

Suivi du financement de la recherche, innovation et invention, ainsi que la collaboration intersectorielle entre le Ministère de Tutelle et d'autres ministères supplémentaires.

Niclette Ngoie

DISCOURS DU MINISTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE A L'OUVERTURE DU CONCLAVE DU GENIE SCIENTIFIQUE CONGOLAIS

(Kinshasa, Palais du Peuple, 19 août 2023)

Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat,

Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,

Honorable Monsieur le Président du Sénat,

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Distingués invités en vos titres et qualités,

En liminaire, je me dois d'exprimer mon sentiment de profonde gratitude, avec mes hommages les plus déférents, à l'Auguste Personne du Président de la République, qui n'a pas hésité de placer en ma modeste personne, qui du haut de mon demi-siècle de carrière au service public de l'Etat - a pu encore bénéficier de sa pleine confiance pour donner un souffle nouveau et revifiant à la recherche scientifique et à l'innovation technologique de la République.

Que la distinguée Première Dame, Madame Denise NYAKERU TSHISEKEDI trouve ici l'expression de nos sincères remerciements pour avoir mis gracieusement ce beau cadre - le chapiteau de sa fondation - à la disposition du Conclave pendant près d'un mois.

A vous, Excellence Monsieur le Premier Ministre, le coach alerte et méticuleux de notre action gouvernementale, veuillez recevoir par ma bouche les vifs remerciements des Conclavistes. La grande attention que vous avez portée aux différents ouvrages vous présentés lors de votre visite du pré-conclave en date du 09 août et surtout votre endossement des préparatifs du Conclave au Conseil des Ministres, 48 heures plus tard, ont mis du baume au coeur de tous, chercheurs, inventeurs, innovateurs et membres du jury. Ils ont accueilli avec bonheur votre engagement déclaré de porter le budget de la recherche et de l'innovation à la hauteur de leurs capacités à innover et à inventer.

Mention spéciale à leurs Excellences le Ministre d'Etat au Budget et le Ministre des Finances pour avoir pu libérer dans le timing voulu, les crédits budgétaires de mon ministère en vue de gagner le pari d'organiser le présent Conclave avant l'adoption du budget 2024 par le Conseil des Ministres, permettant ainsi d'intégrer les crédits budgétaires sollicités par le Conclave au profit du ministère pour l'exercice 2024.

Tous mes remerciements et chaleureuse bienvenue dans la mère patrie à tous les Conclavistes venus des continents et pays lointains.

Pourquoi un Conclave du Génie Scientifique Congolais et non un qualificatif ordinaire tiré de la sémantique classique des grands forums ? L'acception universelle du mot conclave est réservée à la réunion des Cardinaux, après la mort du Pape, pour élire le nouveau Souverain Pontife de l'église Catholique.

Nous nous souviendrons aussi du Conclave de Lovanium, tenu en 1961 par les partis politiques pour désigner le successeur du Premier Ministre Lumumba qui venait d'être assassiné. Dans le présent forum, le Conclave ne peut donc être qu'une métaphore. Une métaphore pour dire à la Nation que le vieux génie - le génie colonial Belge qui avait conçu et mis en place tout le dispositif scientifique et technologique d'exploitation de la colonie n'est plus. Il a disparu pour toujours du sol Congolais depuis 63 ans.

Progressivement, lentement mais sûrement, il est en voie d'être remplacé par le génie scientifique congolais. Une métaphore aussi pour interpeller le Gouvernement de la République et lui signifier que, à l'instar du Conclave du Vatican et du Conclave de Lovanium, le présent Conclave du Génie Scientifique Congolais a l'ambition de planter les piliers de la renaissance et de la confirmation de la République dans sa mission naturelle de puissance scientifique et technologique au regard de toutes les ressources dont le ciel l'a dotée.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,

Honorable Monsieur le Président du Sénat,

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Distingués invités,

A mon avènement, il y a près de 05 mois à la tête du Ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique (MIN RSIT), j'ai été fortement impressionné par le nombre élevé de chercheurs, inventeurs et innovateurs indépendants dans divers domaines scientifiques et technologiques, vivant au pays comme à l'étranger.

Dans leur quasi-totalité, ils autofinancent leurs oeuvres. Rares sont ceux qui reçoivent une certaine subvention financière étatique qui, du reste, est généralement insuffisante. Pour tout dire, la recherche scientifique en général et l'innovation/invention technologique dans notre pays en particulier est un parent pauvre.

La conséquence de cette pauvreté est double : les rares chercheurs qui entreprennent arrivent péniblement au produit fini escompté et la majorité renonce à l'aventure alors qu'ils portent en eux le potentiel intellectuel et la volonté d'invention. Bon nombre s'expatrient, pour faire le bonheur de pays étrangers dont certaines grandes puissances.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,

Honorable Monsieur le Président du Sénat, Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Distingués invités,

L'évidence est universelle : depuis toujours les Etats tirent leur puissance multiforme (scientifique, économique, militaire et autres) de la recherche scientifique et technologique. La RDC, notre pays ne fera donc pas exception. Son immense potentiel du sol et du sous-sol ne sera convertie en puissance réelle et indépendante que par la recherche scientifique et technologique maîtrisée et conduite par ses propres filles et fils qui, au cas par cas, jugeront et décideront des divers partenariats à nouer avec les coopérations extérieures.

Fort, à la fois de cette évidence universelle, du nombre important de chercheurs, inventeurs et innovateurs nationaux et de l'absence d'un encadrement politico-administratif effectif et vigoureux, j'ai tiré conclusions : la première est qu'en 63 ans d'indépendance, la RDC a progressivement perdu son leadership de recherche scientifique et technologique en Afrique Noire ; la deuxième est que la République est capable de remonter aisément la pente à condition de mettre en place et d'opérationnaliser sans atermoiements une politique de recherche scientifique et technologique vigoureuse et volontariste, assortie de stratégies de mise en oeuvre en urgence, à court, moyen et long termes, le tout avec une rigueur managériale optimale. C'est le bien-fondé du présent Conclave.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,

Honorable Monsieur le Président du Sénat,

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Distingués invités,

La pauvreté multiforme et multisectorielle qui frappe aujourd'hui notre peuple depuis des décennies n'est pas une fatalité. Bon nombre d'inventions / innovations que vous aurez l'occasion de visiter dans quelques instants démontrent que la plupart d'entre elles apportent des solutions immédiates à même d'être opérationnalisées efficacement contre cette pauvreté. Et au-delà des ouvrages pour sortir de la pauvreté, vous découvrirez ceux destinés à constituer le socle de l'industrialisation lourde autonome de la République dans divers domaines.

Certes, les échantillons présentés dans ce conclave peuvent apparaître pour certains comme de la camelote. C'est un processus normal et universel : toute invention / innovation est, à son début, « camelote » ; en 1871, le téléphone d'Antonio MEUCCI était de la camelote. En 1903, l'avion « Flyer 1 » des frères WRIGHT était de la camelote ; dans les années 1960, les voitures japonaises Toyota et autres étaient de la camelote et dans les années 1990, les produits « made in China » étaient de la camelote.

La « camelote » ici est entendue comme produit venant tout fraîchement de l' « incubateur Recherche Scientifique et Technologique ». La camelote congolaise exposée dans ce Conclave doit devenir demain un produit « haut de gamme ».

C'est la volonté affichée du Président de la République et déclarée publiquement ici il y a 10 jours par le Premier Ministre lors de sa visite du Pré-Conclave. C'est cette volonté politique qui a fait défaut dès 1960.

Jusque-là, la florissante recherche scientifique de l'époque coloniale était portée par des institutions prestigieuses comme l'INEAC, actuelle Institut National d'Etudes et Recherches Agronomiques, l'IRSAC, actuel Institut de Recherche en Sciences Naturelles et le CRENCO, actuel Centre de Recherche et Etudes Nucléaires du Congo et autres.

Pour rappel, l'INEAC Yangambi, actuel INERA, a joué un rôle crucial dans le ravitaillement de l'Europe en caoutchouc et en huile de palme durant la 2ème guerre mondiale.

C'est aussi l'INEAC Yangambi qui a fourni à la Côte d'Ivoire et à la Malaisie les semences améliorées, respectivement de cacao et d'huile de palme qui, aujourd'hui, font de ces deux pays les premiers pays producteurs et exportateurs de ces deux produits au monde. Tout le potentiel des anciens INERA, IRSAC, CRENCO et d'autres organismes de recherche demeure intact en termes d'objectifs et de ressources naturelles.

Manque au rendez-vous une politique actualisée et des stratégies opérationnelles administratives, financières et scientifiques. Le présent Conclave a mission d'y pourvoir. Excellence Monsieur le Président de la République, Depuis le début de votre mandat, vous ne cessez de dire à haute voix votre volonté de « créer des jeunes millionnaires, voire milliardaires ».

La proportion des inventeurs / innovateurs jeunes, moins de 40 ans, dans le lot de ceux qui se sont présentés au pré-conclave est de de l'ordre de 45 %.

Leurs affaires tendent à s'exercer davantage dans la manufacture, l'électronique et le numérique, bien loin du business d'exportation des matières premières.

C'est donc par ces jeunes patriotes et inventifs que l'économie congolaise a d'énormes chances d'amorcer et d'accélérer son mouvement d'introversion tant souhaité et attendu depuis 63 ans et d'augmenter le poids de la République dans le commerce international.

La voie royale de rendre millionnaire la jeunesse, et par ricochet réduire résolument et progressivement l'extraversion de l'économie nationale, passe par leur encadrement technique et scientifique approprié qui figurera en bonne place dans les recommandations du Conclave.

Ainsi, les performances de la jeunesse entrepreneuriale se joindront aux prouesses de la jeunesse sportive, qui, aux récentes 9èmes jeux de la Francophonie, a ravivé la fierté nationale. Jeunesse scientifique, inventive et entreprenante et jeunesse sportive, voilà un cocktail d'hommes sur lequel la Nation peut légitimement fonder sa renaissance.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,

Honorable Monsieur le Président du Sénat,

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Distingués invités,

Dans la chaîne de production des richesses, la recherche scientifique et technologique est un incubateur, une couveuse, une pépinière. C'est en elle qu'est conçu et couve l'embryon qui, à la naissance, deviendra poussin, veau, arbuste, machine opérationnelle ou logiciel. C'est la recherche qui conçoit et génère la croissance industrielle.

Voilà pourquoi l'industrie nationale naissante et le Ministère de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique devront former un couple indissoluble dans la politique industrielle de la République. Cela étant, le Conclave recommandera que les politiques de deux secteurs - industrie et recherche - établissent des passerelles pérennes de collaboration dynamique. Ces passerelles seront des espaces d'osmose et d'échanges réciproques permanents entre les deux entités, qui sont en vérité, interdépendantes.

Faute de cette dynamique interaction, d'une part les produits de la recherche ne viendront pas innover l'industrie et renforcer sa compétitivité, et d'autre part, la recherche s'estompera faute de financement. Les inventions et innovations nationales fuiront la République pour se vendre à l'étranger.

Dans ce dernier cas, nous devons déplorer que des brevets d'inventions / innovations de grande valeur, propriétés intellectuelles à 100 % de citoyens congolais, et vitales pour la Nation, se retrouvent aujourd'hui soit vendus à des pays étrangers qui en tirent tous les bénéfices, soit détenus par les propriétaires sans exploitation aucune.

C'est ici le lieu d'inviter les compatriotes propriétaires des brevets d'invention / innovation, qu'ils soient au pays ou à l'étranger, à se présenter à mon cabinet pour qu'ensemble nous examinions les mécanismes d'exploitation de leur propriété intellectuelle au meilleur bénéfice, à la fois, d'eux-mêmes et de la République.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,

Honorable Monsieur le Président du Sénat,

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Distingués invités,

Pour exercer un impact sensible sur le développement de la Nation, la recherche scientifique et technologique doit atteindre et dépasser une masse critique qualitative et quantitative de chercheurs car les biens industriels sont dans la plupart des cas produits de matières et des procédés découlant de différentes recherches. A cet effet, des mesures d'incitation à la recherche multidisciplinaire doivent occuper une bonne place dans la politique ad hoc jusqu'à leur opérationnalisation.

D'ores et déjà, il y a lieu de noter que globalement la République dispose d'un nombre insuffisant de chercheurs, au regard non seulement de son potentiel scientifique et technologique mais aussi et surtout des besoins socio-économiques pressants et innombrables.

Le présent Conclave évaluera à l'attention du Gouvernement et en fonction des standards internationaux, l'importance du gap à combler en nombre et en qualité de chercheurs.

Dans ce cadre, il y a lieu de noter que le qualificatif « chercheur » est réservé ici aux personnes détentrices d'un titre académique ad hoc. N'y sont pas compris, les « chercheurs traditionnels » de nos villages et qui trouvent et appliquent des solutions de leurs découvertes à la résolution de certains problèmes, notamment sanitaires et nutritionnels ou encore psychosociaux.

Un chapitre, dans nos réflexions du Conclave, devra être ouvert à cet autre mode de recherche qui relève de notre anthropologie culturelle nationale et mérite d'être intégré dans notre politique globale. Dans ce domaine, nous nous inspirons de modèles qui ont réussi, notamment le modèle de la médecine chinoise.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,

Honorable Monsieur le Président du Sénat,

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Distingués invités,

De tout temps, la guerre a constitué pour les peuples un stimulus puissant et un moment propice d'inventivité. Bien des inventions qui ont propulsé haut les sciences et les technologies et changé la face du monde ont été inspirées, occasionnées ou tout simplement provoquées par les conflits armés, soit pour des impératifs militaires ou économiques soit par des besoins impérieux de survie.

A titre illustratif, nous pouvons rappeler une de ces inventions provoquées par la guerre et qui a fondamentalement marqué le développement notamment de l'aviation. Il s'agit de la pressurisation des avions inventée en pleine 2ème guerre mondiale en 1941 parce que le combat aérien devenait difficile et très mortel à basse altitude. Il permet, depuis lors, aux avions civils de voler à haute altitude et à longue distance.

J'ai aussi cité plus haut le boom économique du caoutchouc et de l'huile de palme congolais durant la 2ème guerre mondiale. La République subit une guerre lui imposée depuis une trentaine d'années dans sa partie orientale. Le lot de ces inventions dont l'éclosion est liée à la guerre, devraient être placé dans la nomenclature de l'effort civil de guerre et bénéficier de mesures particulières d'incitation de la part du Gouvernement.

Mon ministère présentera au Gouvernement sans tarder, le cahier de charges de ces inventions/innovations du scientifique Congolais, combattant pacifique, a même de renforcer la logistique de combat, toutes classes confondues. Mon ministère approchera, à cet effet, le Ministère de la Défense Nationale.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Les visites d'Etat sont traditionnellement des occasions par excellence de vente interétatique des richesses produites de part et d'autres. Les Chefs d'Etat sont alors accompagnés majoritairement de leurs capitaines d'industrie. Le souhait ardent de mon ministère est que très rapidement, vous inauguriez et vous accroissiez cet accompagnement par des capitaines d'industrie de robots feu rouge, de farine de panification de manioc, de produits pharmaceutiques, de voitures électriques, d'amplificateurs de signal téléphonique, tous made in Congo.

Cela, votre génie scientifique ici présent, fait d'ingénieurs, de pharmaciens, de médecins, de chimistes, d'agronomes, de biologistes, de mathématiciens, d'informaticiens et autres le croit techniquement réalisable à moyen terme et se permet de vous y exhorter ardemment.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Il y a 02 ans, l'opinion générale, nationale et surtout internationale, ne vous donnait aucune chance d'organiser les 9èmes jeux de la Francophonie. En une année, vous vous y êtes engagé corps et âme avec notre très cher Premier Ministre et tous les Warriors. Le 26 juillet 2023, le doute s'est dissipé et le 06 août, le triomphe a enterré toutes les incrédulités.

Donc, sous votre Commandement, au regard des performances technologiques self made de votre génie scientifique national que vous aurez à apprécier dans quelques minutes, le Gouvernement des Warriors, de SAMA LUKONDE KYENGE est en mesure, je le jure, de prouver à notre peuple et au monde, dans 02 ans, que l'industrialisation endogène de la République a démarré résolument.

Le modèle le plus récent d'industrialisation endogène rapide nous vient de la Chine dont les produits manufacturés, qualifiés, il y a peu, de camelote, n'ont pris que quelques années pour devenir des produits haut de gamme, dans le commerce international.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,

Honorable Monsieur le Président du Sénat,

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Distingués invités,

Le but du Conclave est double. D'abord montrer au peuple Congolais et à ses dirigeants que le génie colonial parti il y a 63 ans a été progressivement remplacé par un génie Congolais. Ensuite, faire comprendre aux instances dirigeantes de la République que l'élite scientifique et technologique congolaise a la capacité intellectuelle et la volonté de prendre en mains le développement socio-économique du pays de manière souveraine.

Ce double message sollicite une prompte réponse de la Hiérarchie dirigeante, du Président de la République au Chef Coutumier. Le génie scientifique congolais entend, à l'issue du Conclave, présenter à la Nation 4 principaux objectifs spécifiques, à savoir :

1. Définition exhaustive de la politique nationale de recherche, innovation et invention ;

2. Principaux axes stratégiques de mise en oeuvre de cette politique en urgence, à court, moyen et long termes ;

3. Financement de la recherche, innovation et invention ;

4. Collaboration intersectorielle entre le ministère de la recherche scientifique et innovation technologique et les autres ministères complémentaires.

Excellence Monsieur le Président de la République,

Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale,

Honorable Monsieur le Président du Sénat,

Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Distingués invités,

Un inventeur, un innovateur est une icône nationale. Il sied, comme sous d'autres cieux, qu'il soit immortalisé pour servir de modèle aux générations futures.

Je sollicite, auprès de Votre Auguste Personne, qu'un ordre de mérite scientifique et technologique soit institué et que les dignitaires de cet ordre reçoivent de la Nation les décorations dignes de leurs mérites.

Vive la République Démocratique du Congo !

Vive le Gouvernement des Warriors !

Pleins succès aux travaux du Conclave du Génie Scientifique Congolais Je vous remercie de votre aimable attention.