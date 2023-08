Ile Maurice: Concours Cadbury - Il n'y a pas que le chocolat qui conte

On connaît tous la fameuse marque de chocolat Cadbury, très populaire à travers le monde. Cette fois, c'est un tout nouveau projet qu'elle propose. Mais cela reste toujours dans l'esprit de faire plaisir. Cadbury propose des livres pour enfants sous forme numérique et facilement accessibles. La plateforme a été lancée, le 15 juin, et l'île Maurice est concernée.

La plateforme Cadbury est une plateforme en ligne lancée pour réunir les familles autour d'histoires locales. Ce projet fait partie d'une campagne qui s'intitule Give A Generous Voice To Story Time (Donnez généreusement votre voix aux histoires). Elle est basée sur une bibliothèque numérique comprenant des livres pour enfants, écrits par des auteurs mauriciens, kényans et zambiens.

Les caractéristiques de ces histoires

Ces histoires sont locales et authentiques. Elles sont bien de chez nous. Maurice fait partie des pays qui profitent de cette belle initiative régionale, qui fait la promotion des histoires racontées aux enfants et de leur caractère authentiquement local.

Celles-ci figurent dans une bibliothèque en ligne.

Comment y avoir accès?

Cette bibliothèque est accessible gratuitement sur le site https://cadbury.africa/ourownwords-mu-fr/. Elle présente une belle vitrine avec du contenu authentique de la région alors que la plupart des livres pour enfants, disponibles dans la région, reflètent des réalités et un folklore venus d'autres continents.

La présentation des histoires

Des internautes de Maurice, du Kenya et de Zambie sont encouragés à enregistrer leur voix pendant la lecture sur le site web consacré à cette initiative. Par la suite, ces livres audio sont disponibles pour que les enfants et leurs familles puissent les écouter. C'est une initiative visant non seulement à encourager la lecture mais aussi destinée à faire parents et enfants passer du temps en famille.

Un récent sondage a démontré que deuxtiers des parents estiment qu'ils ont besoin de passer plus de temps de qualité avec leurs enfants mais que les contraintes associées au travail et à la vie moderne ne leur en donnent pas suffisamment l'occasion. L'initiative Give a Generous Voice to Story de Cadbury a pour objectif de resserrer les liens familiaux en facilitant l'accès à du contenu et en rendant plus agréable le temps de lecture et de partage d'histoires/de contes pour enfants. Les parents peuvent ainsi profiter de moments privilégiés avec leurs enfants, sans pression.

Se rapprocher les uns des autres et la générosité sont des valeurs fortes de notre marque. Cela fait trois ans que la société Cadbury s'est engagée dans cette voie avec des auteurs afin de créer une bibliothèque numérique importante. Celle-ci comprend maintenant 150 livres pour enfants. La prochaine étape est de rendre ces livres encore plus vivants en leur donnant des voix africaines et en faisant la promotion, à travers le continent, de ce moment spécial qu'est le partage d'histoires à l'heure du coucher des enfants.

Les avantages à lire une histoire à un enfant

Lire et raconter des histoires aux enfants au moment du coucher leur apporte une meilleure qualité de sommeil. Les réseaux sociaux et les contenus digitaux, auxquels s'ajoute la culture grandissante du scrolling, même chez les plus jeunes enfants, n'aident pas à promouvoir la lecture. La bibliothèque en ligne Cadbury, composée de livres audio, basés sur les réalités et le folklore locaux des pays concernés, aide à développer le goût de la lecture chez les enfants. Ce sera aussi un moyen pour eux de profiter de contenu qui enrichit leurs connaissances.

Lire des histoires aux enfants aide à améliorer leur mémoire, leurs facultés de lecture et leurs notes à l'école et développe des qualités émotionnelles et sociales chez les petits. Les générations précédentes ont bien connu la pratique des contes et histoires du soir, racontés oralement, qui permettaient aux enfants, aux parents et grands-parents de partager la magie d'un moment unique pour conclure une journée bien remplie. Cette pratique, ancrée dans la culture africaine et mauricienne, s'est malheureusement peu à peu perdue.

La bibliothèque audio numérique d'histoires locales, développée par Cadbury, fait les enfants découvrir de nouvelles expériences et des histoires qui seront des occasions pour eux de développer leur imagination et leurs connaissances du monde qui les entoure.