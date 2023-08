Togo: Nouvel actionnaire d'Asky

Un symbole de la nouvelle souveraineté aérienne du Togo. Le Togo prend près de 15% du capital d'Asky.

L'Etat est rentré lundi au capital de la compagnie aérienne Asky.

Une une prise de participation à hauteur de 6 milliards de francs caf, représentant 600.000 actions, soit 14,39% des parts sociales.

Une cérémonie de signature a eu lieu lundi à Lomé entre Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances, Koffi Gervais Djondo, le président du conseil d'administration - et fondateur - de la compagnie, et tous les partenaires stratégiques, à commencer par Ethiopian Airlines, la BOAD, la BIDC et Ecobank.

'Je voudrais vous dire toute la satisfaction du président Faure Gnassingbé et celle du gouvernement tout entier concernant l'aboutissement des négociations entre les parties (...)', a déclaré M. Yaya.

Il a expliqué les raisons pour lesquelles l'Etat avait décidé de s'engager.

'Pour le gouvernement, la prise de participation dans le capital d'ASKY est plus qu'un simple investissement financier. Il s'agit pour l'Etat d'un investissement stratégique au regard de sa politique d'intégration de la sous-région et d'ouverture de notre pays au reste du monde. ASKY que le Gouvernement veut encore plus solide, plus performant et plus fort est le vecteur de la mise en oeuvre de cette politique qui consiste à faire de notre aéroport international Gnassingbé Eyadéma et de notre pays un véritable hub de la sous-région.'

C'est aussi un signe fort de l'engagement de l'Etat auprès du secteur privé.

Asky dessert l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale depuis l'aéroport de Lomé.

Le transporteur, dès sa création en 2010, a établi un partenariat stratégique avec Ethiopian Airlines.

Asky est le projet du Togolais Gervais Koffi Djondo.

Asky propose un réseau de 23 destinations dans 11 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale.

Les principales destinations de la compagnie sont Abidjan, Accra, Conakry, Dakar, Douala, Freetown, Lagos, Lomé, Monrovia, Ouagadougou et Yaoundé, mais également Johannesburg.

Asky est membre de l'Association internationale du transport aérien (IATA) et est certifiée par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

La compagnie aérienne a un bon bilan en matière de sécurité et n'a jamais eu d'accident.

Asky est en pleine croissance et devrait continuer à étendre son réseau dans les années à venir. Un projet de desserte de Paris est à l'étude.

Le transporteur est bien positionné pour tirer parti de la demande croissante de transport aérien en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.

Grâce à son alliance avec Ethiopian Airlines, Asky offre aux passagers la possibilité de se rendre directement aux Etats-Unis depuis Lomé.

La prise de participation de l'Etat togolais au capital de la compagnie constitue une dynamique nouvelle pour étoffer le réseau et marque l'engagement du pays en faveur d'une démocratisation du transport aérien.