Cote d'Ivoire: Prix d'excellence à Marcory - Les 1000 meilleurs élèves des classes d'examens récompensés.

Ils sont près 1000 élèves des établissements publics et privés qui ont été récompensés par le député-maire Aby Raoul lors de la célébration du prix d'excellence.

« Ceci est une tradition à Marcory, on ne peut pas y déroger. Ce sont près de 10 millions que nous venons d'offrir à ces enfants. Les 3 meilleurs de chaque classe ont chacun reçu un ordinateur, des kits scolaires, un sac à dos, etc. Les établissements qui ont obtenu des meilleurs résultats aux examens à grand tirage doivent être mis en exergue. En guise d'exemple, le collège Notre-Dame d'Afrique est l'établissement qui a obtenu de meilleures notes à ses examens. Quant à l'entrée en 6e, c'est l'externat Saint-Paul de zone 4 qui a raflé les meilleurs prix, ensuite vient le groupe scolaire les Minimes, etc », a traduit le premier magistrat de Marcory le 19 août 2023 au groupe scolaire Méa Kouadio de ladite commune.

Lors de cette célébration, Aby Raoul a expliqué le processus de sélection des meilleurs élèves. Il a fait savoir qu'ils ont demandé au ministère de l'Éducation et de l'alphabétisation de leur communiquer la liste des meilleurs élèves du privé et du public de la commune. Ainsi cela leur a permis de connaitre la performance des écoles de la commune. Le député-maire a toutefois souligné que cette année, le conseil municipal a voulu innover en récompensant tous les enfants qui vont à l'école à Marcory, quel que soit l'établissement qu'ils fréquentent. Ces 1000 élèves primés ont été les meilleurs du Bac, du Bepc et du Cepe. « Ensuite prochainement, ce sera autour des meilleurs élèves des classes intermédiaires », a mentionné le maire.

Touré Abdoul, élève de terminal, porte-parole des récipiendaires a traduit, au nom de ses camarades, sa reconnaissance au conseil municipal pour ces cadeaux qui les honorent. Selon lui, cette initiative est une habitude pour tous les enfants de Marcory. Car les meilleurs élèves sont honorés par le député-maire. "Merci, M. le maire, nous prions pour que vous soyez toujours député-maire afin de toujours promouvoir le goût de l'excellence à Marcory, la commune chic", a-t-il souhaité.

Tra Bi Voh Lambert, proviseur du lycée moderne Amagou Victor de Marcory, a pour sa part salué cette initiative. Il a révélé que chaque année, le député-maire Aby Raoul mène beaucoup d'actions en faveur des élèves. Et cette activité ne déroge pas à la règle. Il a révélé que sur les 14 meilleurs élèves ayant présenté le concours de l'Inp-HB, 10 ont réussi à leur concours d'entrée.