Cote d'Ivoire: Régionales - Le chef du canton Dakua invite ses pairs à opérer des choix 'lucides' dans le Gôh

Le chef du canton Dakua (sous-préfecture de Galébré), Ziké Samuel, a invité ses pairs à s'engager dans des choix « lucides » lors des élections régionales du 2 septembre 2023.

Il a fait cette déclaration le mercredi 16 août 2023, à la place publique d'Onahio (5 km de Galébré), lors d'une cérémonie d'échange avec le président sortant du Conseil régional du Gôh, Joachim Djédjé Bagnon, en présence de la ministre Myss Belmonde Dogo.

« Aujourd'hui, soyons lucides, et suivez mon regard. Nous allons prendre l'engagement de faire en sorte que les actions de développement déjà acquises soient davantage multipliées », a déclaré le chef Ziké Samuel.

« On a besoin encore et toujours de développement et on ne finit pas de demander. Mais pour trouver, on va vers celui qui peut vous le donner », a ajouté l'autorité traditionnelle qui s'adressait à la vingtaine de chefs de village, au chef central, et aux chefs de terre et de communautés représentant le canton Dakua.

« Demain, quand ça va changer, on va changer. Mais pour l'heure, celui qui nous fait, on doit l'aider à nous faire », a-t-il renchéri.

Le canton Dakua comprend les villages d'Onahio, de Galébré (Djonahio-Djèbassahio-Bétiahio-Dagouahio), de Gnibahoa, de Gbogouahio et de Kossehoa.