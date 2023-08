Maroc: Raul Luis Latorre - Le Paraguay fermement déterminé à consolider ses relations avec le Maroc

Le président de la Chambre des députés du Paraguay, Raul Luis Latorre, a affirmé que son pays a la ferme volonté de consolider ses relations avec le Maroc à tous les niveaux.

"Au Paraguay, nous avons une ferme volonté de renforcer les relations bilatérales avec le Royaume du Maroc et de consolider les liens historiques qui unissent les deux peuples", a déclaré Latorre à la MAP, après des entretiens qu'il a eus à Asuncion avec le président de la Chambre des représentants, M. Rachid Talbi El Alami, qui a représenté SM le Roi Mohammed VI à la cérémonie d'investiture du nouveau président paraguayen, Santiago Pena.

Le président de la Chambre des députés du Paraguay a souligné que ses entretiens avec M. Talbi El Alami ont conforté cette volonté commune de faire progresser les relations bilatérales et de renforcer l'amitié entre les deux pays, et par conséquent « nous sommes appelés à les consolider davantage ». Il a appelé à aller de l'avant dans le renforcement des relations entre les parlements des deux pays et la consolidation des relations commerciales et des mécanismes de coordination et de soutien politique mutuel aux positions des deux pays dans les forums internationaux sur les nombreuses questions d'intérêt commun.

Le responsable paraguayen a estimé que le renforcement des liens politiques et commerciaux est de nature à accélérer le rythme de croissance et de développement des deux pays, qui ont d'énormes potentialités à exploiter. Le nouveau Président du Paraguay avait affirmé lors d'une audience accordée à M. Talbi El Alami, que le Maroc représente, pour le Paraguay et pour l'ensemble des pays d'Amérique du Sud, une porte d'entrée idéale vers l'Afrique et le monde arabe.

Santiago Pena a ajouté que lui-même et les dirigeants des pays de la région partagent la même appréciation à l'égard du Maroc comme une porte d'entrée vers l'Afrique et le monde arabe, soulignant le rôle important du Royaume dans le développement du sud en général et estimant que le renforcement de la coopération avec le Maroc fera avancer les relations sud-sud vers davantage de prospérité et de progrès