Ile Maurice: Sir Kailash Ramdanee s'est éteint

Sir Kailash Ramdanee, le père de Kobita Jugnauth, épouse du Premier ministre, et de Sanjiv Ramdanee, Chief Executive Officer des hôtels Maradiva et Sands, qui avait été admis depuis vendredi à l'unité des soins intensifs de la clinique Artémis à Curepipe en raison d'une infection sévère aux poumons, est décédé ce lundi 21 août vers 22 h 40.

Mais depuis plus d'une vingtaine d'années, la santé de ce nonagénaire, avait décliné. Il était alité depuis une dizaine d'années et dans un état quasi végétatif depuis environ cinq ans. Les médecins disaient alors qu'il tenait le coup car il avait le coeur solide.

Il faut dire que son épouse, Lady Ursule, née Maunick, était aux petits soins avec lui. Il était également entouré d'un personnel dévoué, soit d'une nurse que son entourage qualifiait «d'ange sur terre» et d'un infirmier ghanéen très professionnel et très attentionné.

Selon nos informations, le Dr Zouberr Joomaye, spécialiste en médecine interne et propriétaire de la clinique Artémis, s'est personnellement occupé de lui dès qu'il a été admis à l'unité des soins intensifs de cet établissement et si en fin d'après-midi, son état de santé s'était stabilisé, il s'est détérioré en fin de soirée.

%

Né en 1927, il a été fait chevalier en 1990. Originaire de Brisée-Verdière, il est devenu un grand nom de l'industrie et du commerce mauriciens.

Sir Kailash Ramdanee était dans l'immobilier et a notamment transformé la maison parentale à l'entrée de Quatre-Bornes, y faisant ériger un imposant immeuble connu comme Gateway. Il était aussi propriétaire de terrains sous culture de cannes, notamment à Les Mariannes.

Il a fondé la société Mauritius Pharmaceuticals Manufacturing Co. Ltd, pionnière dans la fabrication de médicaments à Maurice. Tout comme il a mis en place et enregistré la Mauritius Diabetese Association en 1981. Il avait d'ailleurs repris la pharmacie de son oncle à la rue sir William Newton à Port-Louis et l'avait transformée en restaurant appelé La Bonne Marmite, adresse qui était très prisée et qui a fermé ses portes récemment. Sir Kailash Ramdanee était aussi très engagé dans le Rotary Club et a même été gouverneur de district.

L'express présente ses plus vives condoléances à son épouse Lady Ursule et à ses enfants, de même qu'à la famille Maunick et à tous ceux que ce deuil afflige.