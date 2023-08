Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 22 Aout 2023

Sénégal : Justice- 142 personnalités signent une pétition pour la libération d’Ousmane Sonko

Depuis le 28 juillet 2023, M. Ousmane Sonko, le président du parti les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), est dans les liens de la détention. Des signataires d’une pétition réclament sa liberté provisoire.« Nous signataires du présent appel, hommes et femmes, à titre individuel ou au nom de collectifs ou d’associations ; citoyens du Sénégal, de différents pays d’Afrique et du monde entier : Appelons Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal à, d’une part, donner les instructions nécessaires à son Ministre de la Justice afin que les chefs de parquet mettent en œuvre une procédure d’urgence pour obtenir la mise en liberté d’office d’Ousmane Sonko afin de préserver sa vie et respecter ses droits civiques » , indique un extrait de la pétition. (Source : adakar.com)

Niger : Situation de crise- La promesse d’une transition en 3 ans est « inacceptable », estime la Cédéao

La Cédéao a jugé lundi « inacceptable » l'annonce d'une période de transition de « 3 ans » au maximum par le nouvel homme fort du Niger, le général Abdourahamane Tiani, qui a renversé le président élu Mohamed Bazoum le 26 juillet. « Une période de trois ans de transition est inacceptable », a déclaré Abdel-Fatau Musah, commissaire chargé de la sécurité et de la politique au sein de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest (Cédéao), dans une interview à la chaîne Al Jazeera diffusée lundi, en réaction à l'annonce du régime militaire samedi. « Nous voulons que l'ordre constitutionnel soit restauré le plus rapidement possible », a insisté M. Musah. (Source : aouaga.com)

%

Burkina Faso : Armée de l’air- Le pays envisage la création d’une école d’aviation

Lors de sa récente visite dans une garnison de l'Armée de l'Air, le Capitaine Ibrahim Traoré a dévoilé une série de mesures en cours et à venir visant à renforcer les capacités opérationnelles de l'armée de l'air burkinabé. Parmi les initiatives annoncées, le chef de l’État a exprimé une volonté de création d'une école de formation en aviation. Ibrahim Traoré a expliqué que cette école serait destinée à offrir une formation interne aux membres de l'armée de l'air vu que, bon nombre de militaires de cette unité doivent suivre leur formation à l'étranger, ce qui entraîne des coûts significatifs pour le gouvernement. ( Source :aouaga.com)

Mali : Mémorisation du Coran- Le centre mère Khadidia récompense 07 élèves

La salle du centre international de conférence de Bamako, Cicb a abrité le dimanche 20 août 2023 la cérémonie de la 1ère édition de remises diplômes aux élèves sortants en fin de mémorisation du saint coran 1 ère promotion dénommée « Promotion Elhadj Mahamadou N'Diaye » Le thème central pour cette première remise de diplôme est : « le Coran et les études classiques quel impact dans le développement de la société ? » Au total les 07 meilleurs élèves récompensés par des diplômes, ont également reçu du coran et des sommes d'argent. Selon le directeur du Centre Mère Khadidia Imam Ali Sacko l'objectif du centre consiste à mémoriser le saint coran en respectant toutes les règles de la prononciation basées sur le récit Hafs de Assim et formation d'élites à travers une éducation scolaire a organisé une cérémonie de remise (Source : abamako.com)

Gabon : Election présidentielle- Le GSEZ congédie ses travailleurs jusqu’au 04 septembre 2023

La direction générale de Gabon special economic zone mineral port (GSEZ port), a décidé de congédier les travailleurs nationaux et prestataires de service œuvrant sur le port à compter du mercredi 23 août jusqu'au 04 septembre prochain en raison des scrutins prévus le 26 août 2023, renseigne Gabon Média Time. Cette décision de la firme minéralière, s'inscrit dans le cadre de prévenir des potentiels incidents en rapport les scrutins au port afin de préserver les biens publics qui y sont et son économie. (Source : alibreville.com)

Benin : Médecine traditionnelle- Pour une intégration dans les systèmes de santé

A l’occasion du premier Sommet mondial sur la médecine traditionnelle, qui s’est déroulé du 17 au 18 août 2023 en Inde, l’Organisation mondiale de la santé a appelé à une intégration de la médecine traditionnelle et complémentaire dans les systèmes nationaux de santé (Source : acotonou.com)

Maroc : Protection sociale et droits des femmes- Le Royaume poursuit sa mue…

Comment accrocher le wagon social à la locomotive économique ? Face aux inégalités, le chantier impulsé par le roi Mohammed VI est loin d’être terminé (Protection sociale, droits des femmes, le Maroc poursuit sa mue). Alorsque Mohammed VI fête ses soixante ans, dont vingt-quatre de règne sur le trône alaouite, le Maroc est à un tournant important de son histoire sociale. L’enjeu est de rééquilibrer son modèle de développement pour pourvoir de fondations solides la nouvelle puissance régionale que le royaume rêve d’être de manière durable. Cela en a fait un pays qui compte désormais sur la scène internationale. Sur le plan interne, et notamment social, la musique est légèrement différente. Malgré le programme de l’Initiative nationale pour le développement humain (Indh) lancé par Mohammed VI en mai 2005 « pour lutter contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, le pays encaisse un taux d’analphabétisme d’environ 24 % en 2021 pour un produit intérieur brut par habitant de 10 460 dollars, qui le classe au 125 rang dans le rapport du Fonds monétaire international (Fmi) sur les perspectives de 2023.(Source : africaguinee.com)

Guinée : Des boursiers de l’Etat en colère - Sit-in en vue devant un service rattaché à la présidence…

Des boursiers de l’Etat guinéen, réunis au sein de la -Fédération Internationale des Étudiants, Doctorants et Stagiaires Guinéens de l’Étranger-, ont attiré l’attention des autorités au plus haut niveau sur la situation de précarité dans laquelle ils vivent. Ces étudiants ont pointé du doigt le manque de transparence dans la conduite des opérations de recensement des boursiers et du paiement des bourses. Ils indexent le service national des bourses extérieures (Snbe), une entité rattachée à la présidence de la république. Africaguinee.com vous propose ci-dessous les différentes complaintes de ces boursiers et leurs recommandations. Ils appellent à ce qu’une solution soit trouvée rapidement pour corriger les défaillances constatées, faute de quoi, ils organiseront un sit-in devant le Snab. (Source : africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Sénatoriales- 6 dossiers de candidatures invalidés

La Cei a communiqué, hier, sur le nombre de dossiers de candidatures réceptionnés dans le cadre de l’élection des sénateurs prévue, le 16 septembre. Emile Ebrottié, son porte-parole, au cours d’un point de presse, dans les locaux de l’organe électoral, à Cocody-Deux Plateaux, a informé que l'institution a enregistré 129 dossiers de candidature sur un total de 252 postes à pourvoir dont 30 femmes, soit 12% et 222 hommes, soit 88%. Le porte-voix de la Cei a précisé que six dossiers de candidatures ont été rejetées pour plusieurs motifs. Il s’agit de Traoré Drissa, Tanoh Omoi Christian et Atta Adjo Seth Bernadette Elisa, Zion Kah Denis, Gbansé Douadé Alexis, Touré Taibou Inza Claude, Massangbé Makani Salimata Fatimata, Bakayoko Chouaheli et Kouassi Akissi Colette. (Source : Fratmat.info)