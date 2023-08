Congo-Brazzaville: L'OCDH dénonce un pillage à huis clos des mines et de la forêt de la Sangha

Deuxième région du Congo en terme de superficie, située au nord du pays, la Sangha a un sous-sol riche en or. Elle dispose aussi des ressources forestières inestimables, selon l'Observatoire congolais des droits de l'homme (OCDH) qui, dans un rapport publié lundi 21 août, a fait état d'un pillage à huis clos de ces richesses par des sociétés chinoises et ouest-africaines.

Dans son rapport, résultat d'une enquête de terrain, l'OCDH juge « préoccupante » cette situation. L'ONG met en cause une faille de gouvernance flagrante au sein de l'État congolais. « Ce qui se passe dans la Sangha, c'est simplement un pillage à huis clos au mépris des droits humains et de l'environnement. Des ressources minières sont pillées sans que le gouvernement n'intervienne, et sans que cela ne profite aux populations locales de la Sangha », relève Franck Chardin Aubin Tchibinda, directeur exécutif de l'OCDH.

L'exploitation des mines et de la forêt est l'oeuvre de sociétés chinoises et ouest-africaines qui ne payent aucune taxe et n'obéissent à aucune réglementation, affirme l'OCDH. « Nous n'avons pas le nombre exact des sociétés minières, tout simplement parce qu'il y a celles qui se font enregistrer, mais d'autres passent sans que les autorités locales n'en soient informées. Ce n'est pas facile de faire la cartographie de ces sociétés parce que les mines sont gérées de façon opaque dans cette zone », précise Franck Chardin Aubin Tchibinda.

Des sources officielles contactées n'ont pas souhaité réagir à ce rapport de l'OCDH et assurent ne pas en avoir reçu copie. L'organisation a promis de leur envoyer le document ce mardi.