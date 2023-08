Afrique du Nord: Le sommet Egypte-Jordanie-Palestine

Al-Sissi reçoit le roi de Jordanie à l'aéroport d'Al-Alamein

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu le roi de Jordanie Abdallah II, à l'aéroport international d'Al-Alamein.

Le roi de Jordanie effectue une visite en Égypte, pour participer au sommet tripartite égypto-jordano-palestinien qui aura lieu plus tard dans la journée, à Al-Alamein, pour examiner l'évolution de la cause palestinienne.

Le Président Al-Sissi tient des pourparlers avec le Roi de Jordanie

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a reçu à l'aéroport international d'Al-Alamein, Sa Majesté le Roi Abdallah II Ibn Al-Hussein, roi de Jordanie, qui est en visite en Égypte, comprenant sa participation au sommet tripartite entre l'Égypte, la Jordanie et la Palestine.

M. le Président et le Roi de Jordanie ont tenu une séance d'entretiens au cours de laquelle ils ont exprimé leur satisfaction quant au niveau distingué des relations entre l'Égypte et la Jordanie, et au niveau avancé qu'ils ont atteint à différents niveaux, en exprimant leur aspiration à les renforcer d'une manière qui contribue à réaliser les intérêts des deux pays et peuples frères, que ce soit au niveau bilatéral ou dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite avec l'Irak frère, notamment au niveaux économique et commercial.

%

La réunion a également été marquée par l'examen d'un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, à la lumière du rôle des deux États, qui vise à renforcer les fondements de la stabilité, de la paix et du développement dans la région et au niveau international. On a discuté aussi de l'évolution de la cause palestinienne, où ils sont convenus sur le renforcement des efforts égyptiens et jordaniens afin de soutenir les frères en Palestine, et de relancer le processus de paix pour parvenir à une solution juste et globale à la cause palestinienne, conformément aux termes de référence de la légitimité internationale.

Déclaration finale du sommet Egypte-Jordanie-Palestine : nécessité de mettre fin à l'occupation selon un calendrier clair

Le président Abdel Fattah Al-Sissi et le roi Abdallah II de Jordanie ont affiché leur plein soutien aux efforts du président palestinien Mahmoud Abbas pour continuer à défendre les intérêts du peuple palestinien à tous les niveaux pour permettre de récupérer ses droits, assurer la protection internationale et soutenir les efforts que déploie l'Etat de Palestine en vue de fournir les services et protéger les droits fondamentaux des citoyens à la lumière des circonstances et des défis difficiles et de l'agression répétée dans les territoires palestiniens occupés, y compris Al Qods.

Il s'agit de la Déclaration finale du sommet tripartite Egypte-Jordanie-Palestine, pendant lequel M. Al-Sissi a reçu, lundi, dans la ville de la Nouvelle Al Alamein, le roi Abdallah II et le président Mahmoud Abbas pour discuter des développements de la cause palestinienne à la lumière de la situation actuelle en Palestine occupée et des situations régionales et internationales pertinentes.

MM. Al-Sissi et Abbas ont souligné l'importance de la tutelle jordanienne sur les Lieux saints islamiques et chrétiens d'Al Qods et le rôle de la Jordanie pour préserver l'identité islamique et chrétienne de la ville.

Le roi de Jordanie et le président palestinien ont de leur côté souligné l'importance du rôle du président Al-Sissi pour unifier les rangs palestiniens et mettre fin à la division.

Selon la déclaration finale publiée au terme du sommet, les dirigeants ont affirmé la priorité qu'accordent les trois pays aux références juridiques internationales et arabes pour régler la cause palestinienne, et jugé nécessaire de mettre fin à l'occupation israélienne de l'Etat de Palestinien selon un calendrier clair et de permettre au peuple palestinien de récupérer tous ses droits, y compris l'autodétermination et la création d'un Etat indépendant souverain sur les frontières du 4 juin 1967 avec pour capitale Al Qods Est.

Résoudre la cause palestinienne et réaliser la paix juste et globale sont une option stratégique, une nécessité régionale et internationale et une question de sécurité et de paix internationales, selon les trois dirigeants.

Mettre en oeuvre les résolutions pertinentes des Nations Unies et du Conseil de sécurité, donner au peuple palestinien ses droits inaliénables, mettre fin à l'occupation israélienne et créer un État palestinien indépendant et souverain avec pour capitale Al Qods Est représentent le seul moyen de réaliser cette paix, ajoute la déclaration finale.

Ils ont jugé nécessaire qu'Israël met en oeuvre ses engagements conformément au droit international, au droit international humanitaire et aux accords précédents, y compris ceux conclus avec la partie palestinienne, et les conclusions issues des réunions d'Aqaba et de Charm el-Cheikh, assume ses responsabilités, met fin à ses attaques et calme la situation sur le terrain en vue de relancer les négociations de paix.

Dans ce contexte, les dirigeants d'Egypte, de Jordanie et de Palestine ont souligné la nécessité pour Israël, en sa qualité de puissance occupante, d'arrêter les incursions dans les villes de la Cisjordanie occupée, qui sapent la capacité du gouvernement et des forces de sécurité palestiniens à remplir leur devoir, de lever le blocus sur la bande de Gaza et de cesser les pratiques qui attisent les tensions et la violence et menacent de faire exploser la situation.

La déclaration finale a condamné la poursuite et l'escalade des pratiques israéliennes illégales qui sapent tous les droits du peuple palestinien, violent les règles du droit international, compromettent la solution à deux États convenue au niveau international et déclenchent la violence et le chaos.

M. Al-Sissi, le président palestinien et le roi de Jordanie ont jugé important qu'Israël arrête toutes les activités coloniales et la confiscation des territoires palestiniens et cesse de déplacer de force les fils du peuple palestinien et de changer l'identité de la ville d'Al Qods, des pratiques qui, selon eux, constituent une violation flagrante du droit international et des résolutions de la légitimité internationale et du Conseil de sécurité.

Ils ont demandé la fin du terrorisme par les colons et les courants extrémistes, condamné la violation du statut juridique et historique de la ville d'Al Qods et des Lieux saints et réclamé la fin des prises d'assaut de la mosquée d'Al Aqsa.

Les dirigeants ont totalement rejeté toute tentative spatio-temporelle de diviser la Mosquée Al-Aqsa, se déclarant déterminés à poursuivre les efforts en coopération avec les acteurs internationaux et les parties concernées afin de relancer un processus de paix sérieux et significatif, basé sur les règles du droit international et les références du processus de paix dans le cadre d'un mécanisme et d'un calendrier clairs.

La déclaration finale issue du sommet a appelé la communauté internationale à soutenir ces efforts pour réaliser une paix juste et globale que méritent la région et tous ses peuples et mettre fin à la injustice dont le peuple palestinien est victime.

Le président Al-Sissi, son homologue palestinien Mahmoud Abbas et le roi Abdallah II de Jordanie ont affirmé qu'ils s'attachaient à l'initiative de paix arabe et à tous ses éléments, appelant la communauté internationale à continuer à soutenir l'UNRWA lors de sa crise financière actuelle.

Ils ont convenu de poursuivre les concertations et la coordination intensives à tous les niveaux en vue de renforcer les efforts internationaux visant à donner au peuple palestinien ses droits légitimes, y compris via la reprise des négociations et la coopération avec les pays frères et les partenaires pour relancer le processus de paix.