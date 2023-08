Nigeria: Naples - Rudi Garcia exige de Victor Osimhen des efforts défensifs

Rudi Garcia n'a pas aimé le manque d'implication défensive de Victor Osimhen pendant la première mi-temps de leur match de samedi contre Frosinone malgré le doublé de son attaquant.

L'entraîneur des Partenopei révèle qu'il a reproché à l'international nigérian, un manque d'efforts défensifs durant la pause lors du match de samedi. « Il avait l'habitude de presser et de défendre davantage. Offensivement, il était excellent, il a marqué deux buts et je ne peux rien lui dire. Défensivement, je ne l'aimais pas du tout et je le lui ai dit pendant la pause. Il avait l'habitude de presser plus et de mieux défendre dans le passé », a déclaré Rudi Garcia à DAZN selon Football Italia.

« Nous avons changé cette chose en seconde période et nous avons joué avec plus de qualité. Je savais qu'il n'était pas apte à jouer 90 minutes, mais nous avons attendu son deuxième but », a poursuivi Garcia. C'est un leader et cela ne changera jamais, c'est son point fort », a poursuivi l'entraîneur français à propos du meilleur buteur de Serie A la saison dernière.