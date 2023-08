Algérie: La start-up 'Assista-soins' représentera l'Algérie au Sommet mondial de l'entrepreneuriat

CONSTANTINE — La start-up "Assista-soins" de Constantine spécialisée dans le domaine de la santé numérique vient d'être sélectionnée pour représenter l'Algérie au Sommet mondial de l'entrepreneuriat devant avoir lieu du 14 au 18 avril 2024 au Chili, a annoncé lundi son directeur Bilel Fellahi.

La start-up "Assista-soins" qui assure des services de santé à domicile a été choisie pour représenter l'Algérie au Sommet mondial de l'entrepreneuriat (Chili) à l'issue des éliminatoires du concours de sélection organisé en début de semaine à l'Instruit supérieur des sciences (ISS) de Bordj El Kiffan (Alger), a précisé à l'APS M. Fellahi qui a indiqué que la start-up ne ménagera aucun effort pour honorer l'Algérie dans cet évènement international.

La sélection de "Assista-soins" a eu lieu en présence d'experts et de représentants de plusieurs ministères et Directions concernés en plus de spécialistes en cybercriminalité qui ont assisté à l'exposé donné par les membres de cette start-up qui a pu se distinguer à l'échelle nationale grâce à la nature de son idée innovante et la qualité des services de santé offerts, a-t-on ajouté.

Cette start-up qui a décroché le label de projet innovant (start-up) en 2023 assure des soins, des consultations et l'hospitalisation à domicile, a souligné M. Fellahi, rappelant que la start-up avait commencé ses interventions sur le terrain le mois de ramadhan dernier.

A ce jour, Assista-soins a assuré plus de 300 interventions à domicile à travers toutes les communes de la wilaya, a indiqué la même source, précisant que la start-up a pu rassembler plus de 185 partenaires dont des médecins, infirmiers, sages femmes et assistants médicaux, entre autres.

La start-up Assista-soins est encadrée par cinq membres spécialisés en médecine, en informatique, génie logiciel, électronique et en multimédia, a-t-on fait savoir.