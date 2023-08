Algérie: La ministre de la Culture et son homologue sahraoui visitent les ateliers de formation dans les métiers des ARTs du spectacle au profit des étudiants sahraouis

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, accompagnée de son homologue sahraouie, Moussa Selma, ont effectué, lundi à Alger, une visite aux ateliers de formation dans les métiers des arts du spectacle dont ont bénéficié des étudiants de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et ce, pour s'enquérir du déroulement de l'opération de formation visant la création d'un Théâtre national sahraoui sur des bases professionnelles.

S'exprimant lors de sa visite à l'Institut supérieur des métiers des arts, du spectacle et de l'audiovisuel (ISMAS), à Bordj El Kiffan, en compagnie de son homologue sahraoui et de l'ambassadeur du Sahara occidental en Algérie, Abdelkader Talab Omar, Mme Mouloudji a indiqué que son département ministériel "organise ces ateliers à travers les différents établissements sous tutelle dont le Théâtre national algérien (TNA) et le théâtre de Sidi Bel Abbès, l'ISMAS, en appui à la cause sahraouie et en application de l'accord-cadre signé mars dernier entre les deux ministères dans l'objectif de propulser la coopération dans les différents domaines et spécialités artistiques en tête desquels la création du Théâtre national sahraoui".

"Ces ateliers de formation bénéficient à 28 étudiants de la RASD qui suivent des formations dans divers domaines théâtraux en vue de la création du théâtre national sahraoui, un projet visant à valoriser le patrimoine culturel sahraoui matériel et immatériel et à hisser la voix de la cause sahraouie au niveau international", a-t-elle soutenu.

Et d'ajouter que ces ateliers de formation "seront sanctionnés par une oeuvre théâtrale à réaliser par le TNA et le théâtre régional de Sidi Bel Abbès sur la juste cause du peuple sahraoui, laquelle sera distribuée aux théâtres régionaux et internationaux", souligne la ministre.

A son tour, M. Moussa Selma a qualifié cette action de formation de "pas positif qui contribuera à la professionnalisation du théâtre sahraoui".

Le ministre sahraoui a insisté sur l'importance de cette "initiative venue soutenir le peuple sahraoui, désormais engagé dans une nouvelle phase àtravers la reprise de lutte armée après plus de 30 ans d'attente d'une paix chimérique", d'autant, a-t-il dit, que "la culture est un important moyen de lutte permettant de défendre la cause nationale et promouvoir l'identité sahraouie et son patrimoine".

La concrétisation des clauses de cette convention "confirme les positions constantes de l'Algérie, avec à sa tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le peuple et le gouvernement algériens, soutenant la lutte du peuple sahraoui (...) et contribuant à la sensibilisation à la cause sahraouie dans les fora internationaux".

L'ambassadeur de la RASD en Algérie, M. Abdelkader Taleb Omar a, pour sa part, invité les stagiaires à "tirer bénéfice de l'expérience et de la qualité de cette formation de haut niveau prodiguée par des enseignants spécialisés, et selon des bases méthodologiques et professionnelles",

La délégation ministérielle a visité les différentes classes abritant ces ateliers dédiés notamment à l'écriture, à la scénographie, à l'expression corporelle, à la musique, et à l'interprétation.