Angola: Quipungo sacrée meilleure municipalité à l'Expo-Huíla

Lubango (Angola) — Le stand de Quipungo a remporté la catégorie de la meilleure municipalité, lors de la 30e édition de l'Expo-Huíla, qui s'est déroulée du 16 au 20 de ce mois, à Lubango, sous la devise "Penser Angola", et dans le cadre du 121 ans des Fêtes de Nossa Senhora do Monte (Notre Dame de la Montagne).

La victoire est le résultat du potentiel agro-pastoral et culturel, entre autres, exposé par la municipalité et qui a convaincu le jury, qui a évalué ses concurrents dans la catégorie, ainsi que 15 autres de différentes régions.

Sous l'égide de l'Association agricole, commerciale et industrielle de Huíla (AAPCIL), l'événement a réuni 320 entreprises publiques et privées, nationales et étrangères, de Namibie, d'Afrique du Sud, d'Italie, du Portugal, du Japon et du Brésil, réparties sur 227 stands.

Dans la catégorie du secteur agricole, parmi les sept fermes présentes, Mumba a gagné, tandis que dans le secteur de la culture, Aldeia de Criança SOS a gagné.

Dans la catégorie éducation, dans laquelle cinq institutions ont concouru, l'Institut Supérieur Polytechnique Intdépendant (ISPI) a gagné, dans la catégorie transport, deux entreprises ont concouru et Chemin de Fer de Moçâmedes (CFM) a gagné.

La modalité du commerce a été disputée par 11 entreprises et remportée par Comauto, dans l'Industrie, sur 11 concurrents, Nutribut a gagné, tandis que dans l'activation de la marque deux entreprises ont concouru, AFRICEL étant la gagnante, et dans la modalité hôtellerie et tourisme, avec seulement deux entreprises, remportée par le Groupe Chicoil.

Dans la restauration, à laquelle cinq entreprises ont participé, Hamburgueria Suculenta a gagné, dans les nouvelles technologies, qui a compté sur cinq entreprises, la SISTEC a été lauréate, tandis que dans les services, avec 13 participants, la délégation du ministère de l'Intérieur a gagné.

Dans le segment des compagnies d'assurances, le meilleur classement est revenu à l'ENSA Seguros, parmi les cinq concurrents, tandis que dans la Banque, Banque Internationale de Crédit (BIC), sur un univers de huit institutions, a obtenu la catégorie de meilleur Stands.