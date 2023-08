Angola: Cuba veut des échanges commerciaux adaptés aux relations historiques

Luanda — Le Président de la République de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, a exprimé lundi, à Luanda, son intérêt pour le renforcement de la coopération économique, commerciale et financière avec l'Angola, conformément aux "excellentes relations historiques" existantes.

Miguel Bermúdez, qui s'exprimait au Palais présidentiel, Cidade Alta, lors de l'ouverture des pourparlers officiels entre les délégations des deux pays, a souligné le fait que l'Angola soit la nation africaine où la collaboration est la plus « énergique » dans différents domaines.

Cependant, tout au long de son allocution, le Président a souligné, entre autres, le potentiel existant dans le domaine des énergies renouvelables et de la biotechnologie.

"Nous espérons que nous pourrons ensemble tirer parti, de la manière la meilleure et la plus efficace, du potentiel existant pour mieux accroître les relations économiques, commerciales et financières", a-t-il indiqué.

Toujours au cours de son discours, il a réitéré l'engagement de son pays à rester attaché à l'accroissement des liens économiques et sociaux, ainsi qu'à la coopération basée sur l'intérêt mutuel, mettant à disposition, cette fois, les ressources humaines de ce pays pour le développement de deux peuples.

Cuba remercie le soutien

%

Le président a profité de l'occasion, au nom du peuple cubain, pour remercier les innombrables preuves "d'affection et de solidarité" dont a fait preuve l'Angola ces dernières années, en envoyant des dons (pour plusieurs événements extraordinaires) et en plaidant pour la levée de l'embargo imposée, pendant des années, par les États-Unis d'Amérique.

Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez a également remercié la position que l'Angola adopte dans des organisations telles que l'Union africaine (UA), les Nations Unies (ONU) et d'autres forums multilatéraux, pour la levée des mesures injustes imposées qui affectent également les pays tiers, en plus du peuple cubain.

Par conséquent, il réaffirme la volonté de Cuba de continuer à consolider les relations respectueuses et amicales avec le peuple et le Gouvernement angolais.

"Ma première visite à Luanda en tant que Président de Cuba poursuit l'échange systématique de visites de haut niveau qui ont lieu dans les deux pays et contribuent à consolider le lien bilatéral qui remonte à 1975", soulignant que "Cuba et l'Angola sont unis par des liens indestructibles de sang, d'amitié et de fraternité».

Les deux pays entretiennent d'excellentes relations de coopération dans divers domaines, tels que la sécurité, l'éducation, la santé, les transports, les travaux publics, la construction, le pétrole, les sports, la culture, le tourisme et l'agriculture.

Leurs relations diplomatiques ont été établies le 15 novembre 1975, quatre jours après l'indépendance de l'Angola, et un an plus tard, ils ont signé l'Accord général de coopération, qui a donné naissance à la Commission bilatérale.

Este Estado caribenho tem formado muitos quadros angolanos e ambiciona maior envolvimento na cooperação económica com Angola, país que apoiou na guerra contra o regime do apartheid da África do Sul.

Cet État des Caraïbes a formé de nombreux cadres angolais et aspire à une plus grande implication dans la coopération économique avec l'Angola, pays qu'il a soutenu dans la guerre contre le régime d'apartheid en Afrique du Sud.