Tunisie: Le CAB concède la défaite à Sfax - Déception sur toute la ligne !

On est loin, très loin des espérances...

Il y a des défaites qui font mal et il y en a d'autres qui servent d'instrument de mesure de l'état de santé d'une équipe ! Le match de dimanche contre le CSS à mis à nu les grosses défaillances du CAB. Sans vouloir accabler davantage les Cabistes de critiques désagréables, on a constaté une formation évoluant sans ligne directrice dans le jeu et laissant l'initiative à ses adversaires. Les joueurs étaient hors du coup devant un CSS très entreprenant au fil du temps. Et à force de presser les camarades de Kchok dans leur zone, les Sfaxiens sont parvenus à traduire leur hégémonie d'abord par un but splendide de la tête sur une faute de marquage puis un deuxième en seconde mi-temps. Le pire est que, ne serait-ce que par amour- propre, le CAB n'a pas réagi à cette domination des locaux. Et pourtant, avant le démarrage du championnat, on a pensé dans la large famille cabiste, que cette saison allait être celle du renouveau. Eh bien, au vu de la rencontre, on est loin, très loin du compte !

Beaucoup de choses à revoir...

A-t-on surestimé la valeur de l'effectif dont dispose le staff technique? Ou bien l'entraîneur Ratko est- il dépassé par les événements ? Des voix se sont immédiatement élevées après le match pour pointer du doigt les deux acteurs ! Il est vrai que la déception est grande au sein des supporters « jaune et noir » non à cause de la défaite, mais parce que la prestation était très faible, et c'est un euphémisme, par rapport aux attentes. Le coach bizertin a débuté la préparation relativement tôt et a eu donc largement le temps pour former au moins la colonne vertébrale de l'équipe et le reste pourra venir par la suite. Mais là pratiquement rien n'est au point ! De quoi se poser des questions sur l'avenir du CAB. Un axe central composé de Ben Zitoun et Jaziri multipliant les fautes de marquage et d'appréciation, un entrejeu presqu'inexistant dans la subtilisation du ballon et dans la relance et où Seydi est perdu, incapable d'alimenter les attaquants, pas terribles, en passes décisives.

Bref, beaucoup de choses sont à revoir si l'on désire éviter une fin d'exercice moins pénible que les précédentes... A commencer par la stratégie de jeu, si stratégie il y a, et par conséquent par le technicien lui-même si les prestations venaient à demeurer les mêmes. Le prochain rendez-vous face à l'USM à Bizerte nous éclairera davantage sur les intentions du comité directeur...