Tunisie: ESZ | Assemblée générale évaluative - Rebondir

Le club sudiste s'efforce de retrouver sa vraie place.

Les responsables, les supporters et les anciens joueurs de l'ESZ se rappellent avec nostalgie et regrettent les années du bon vieux temps, passées en Ligue 1.

Il faut dire que les derniers présidents étaient sincèrement pour beaucoup dans la décadence et l'effondrement de ce prestigieux club. Les années passaient et on se disait toujours que le moment est venu pour retrouver la cour des grands, mais en vain. Le club a été délaissé et abandonné, il y a deux ans, et remis entre les mains du maire, qui avoua ne pas pouvoir cumuler deux fonctions à la fois. L'année d'après, un conseiller municipal en exercice a fustigé un président qui s'est présenté pour relever le défi et redonner au club son blason d'or. Ce dernier a préféré se retirer de son propre gré.

Malgré tout cela, les véritables fans du Club ne sont pas disposés à céder. Ils sont déterminés à être toujours à côté de leur club.

Samedi dernier, l'ESZ a organisé son assemblée générale évaluative qui a coïncidé avec la reprise du championnat de la Ligue 1. Elle était conduite par le président actuel, Hafedh Taleb, qui tient à relever les défis et assurer l'accession au club, son objectif principal. La séance n'a pas duré longtemps. Les deux rapports moral et financier ont été approuvés à l'unanimité. Ceux qui ont pris la parole ont évoqué surtout les catégories des jeunes et la réponse de M. Taleb était claire et convaincante à ce sujet.

Le comité directeur poursuivra son travail à la tête du club et se composera comme suit : Hafedh Taleb comme président, Ali Fezzani comme trésorier et Dhaou Baâboura comme secrétaire général.

Quant au staff technique, il se compose de : Naoufel Chbil entraîneur, Hamadi Jebnoun adjoint, Ridha Touzri entraîneur des gardiens, et Wajih Belaïd préparateur physique.

Comme si c'était hier

Au moment où la saison estivale et touristique bat son plein, l'ex-président Abdallah Belhiba n'avait en tête que l'ESZ. Il a eu l'idée d'organiser un tournoi de mini-foot auquel ont participé les anciens joueurs zarzissiens comme Mounir Rached, Elyès Smaâli, Lassaâd Sghaier, Faïçal Guettouch, Sadok Oueriemmi, Slah Ben Zid, Nadhir Maâtoug, Amor Belghoul, Hamza Jebnoun, Abdelmajid Smaâli, Mohamed Mcharek et leurs anciens adversaires à l'instar des Etoilés Zoubeir Beya, Karim Hagui, Aymen Chermiti, Marouen Belghoul et des Espérantistes Ayadi Hamrouni, Ali Zitouni et Hassen Guebsi.

Côté financier, l'instigateur de cette fête s'est débrouillé avec ses propres moyens d'abord. Puis avec le soutien des «Akkaras» ainsi que les socios qui lui ont tendu la main pour la collecte de fonds. Bonne initiative pour le reste. Néanmoins, la seule figure qui a brillé par son absence est Aziz Dhouib, président avec qui l'ESZ a obtenu la Coupe de Tunisie en 2005, l'unique dans sa carrière.

Aidé donc mentalement et matériellement par les Zarzissiens résidents en France, l'ex-président Abdallah Belhiba a joué un grand rôle dans la collecte de ces fonds et continue, à distance, à lutter contre vents et marées pour que l'ESZ retrouve sa place dans la cour des grands. C'est son principal objectif.