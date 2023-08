Afrique: C1/Préliminaire aller - V.Club courbe l'échine devant Primeiro do Agosto à Lobito

L'un des quatre clubs congolais engagés en compétitions africaines interclubs, l'AS V.Club a disputé, le dimanche 20 août au stade national de Tundavala à Lobito en Angola, le match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique. Le club de Kinshasa a courbé l'échine par zéro but à un, devant Primeiro do Agosto de Luanda.

Ancien buteur du Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa, passé par US Monastir en Tunisie, Olympique Kourigba au Maroc, AC Léopards et Etoile du Congo au Congo Brazzaville, Dago Tshibamba Samu a inscrit l'unique but de la partie à la 71e minute. Il a offert au club angolais les raisons de croire en une qualification au match retour dans une semaine à Kinshasa. V.Club a cependant présenté un visage attrayant dans le jeu, jusqu'à toucher la barre transversale du gardien de but du club angolais. Les Dauphins Noirs de Kinshasa se doivent d'être plus réalistes au match retour dans l'antre kinois du football.

Pour cette rencontre, le coach Raoul Jean Pierre Shungu de V.Club a titularisé le gardien de but le gardien de but Farid Ouédraogo, Junior Ngoma, Olivier Osomba Omajondo (remplacé par Mpoyi Ntumba), l'Angolais Kiatalua Tadeu Emous, le Béninois Irenée Togbedji Glele, Pangi Disengomoka, le Togolais Napo Germain Sonhaye, Elie Mpanzu Kibisawala, le Burkinabé René Zoungrana, l'autre Burnikabé Papa Sakande et Nissi Ngoma Manianga (remplacé par Héritier Imana Lote.

Et dans le onze de départ du coach serbe Srdan Vasiljevic de Primeiro, on a noté la présence de quelques Congolais ayant évolué au pays par le passé comme le défenseur central Bobo Ungenda (ancien du Dcmp), Merveille Kikasa (ancien de V.Club), Obed Mayamba (ancien de V.Club), Ricky Tulenge (ancien de DCMP et V.Club) et bien entendu le buteur Dago Tshibamba Samu.