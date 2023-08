Congo-Kinshasa: Investissement - Le Président Félix Tshisekedi a inauguré l'hôtel Hilton à Kinshasa

Le groupe hôtelier Hilton a ouvert, le samedi 19 août, à Kinshasa son premier hôtel du même label.

Le joyaux a été inauguré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du Premier ministre Sama Lukonde, de son propriétaire Harish Jagtani et de plusieurs personnalités triées sur le volet. Situé au centre d'affaires de la commune de Gombe, Hilton Kinshasa compte cent soixante-onze chambres dont treize suites, onze salles des réunions, deux restaurants, trois bars, une piscine et autres espaces répondant au standing international de cette presitigieuse chaîne d'hôtellerie.

Propriété de l'homme d'affaires indien, Harish Jagtani, à travers son entreprise Modern Construction, l'hôtel Hilton de Kinshasa offre à ses clients tout le confort et sécurité exigés par la marque avec une vue panoramique sur le majestueux fleuve congo. "Nous célébrons aujourd'hui le développement économique de Kinshasa et l'ouverture de nouvelles opportunités pour les habitants et les visiteurs de cette ville magnifique ", a déclaré devant le chef de l'État, le directeur général Marc Frère. Pour ce dernier, " l'ouverture de cet hôtel représente également un pas en avant pour notre économie et notre communauté ".

Ce projet a créé plus de trois cent cinquante emplois directs et cinq cents indirects, a précisé M. Frère. L'équipe managériale considère cet hôtel de quatorze étages comme le plus beau, le plus moderne et le plus sécurisé de la sous-région d'Afrique centrale. L'hôtel Hilton Kinshasa vient s'ajouter à la série d'investissements de M. Harish Jagtani en République démocratique du congo, notamment la compagnie aérienne "Serv Air"spécialisée dans le cargo, "Suprême Automobile" dédié au montage des bus Mercedes Benz, l'hôpital HJ et la fondation du même nom.