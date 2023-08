Afrique: Ligue africaine des champions - L'AS Otohô a l'obligation du résultat

L'Association sportive Otohô a fait jeu égal le 20 août au stade Alphonse-Massamba-Débat 1-1 face à El Merreikh du Soudan en match aller du premier tour préliminaire de la compétition. La manche retour prévue le 25 août à Kigali au Rwanda s'annonce déjà très décisive pour le représentant congolais.

La victoire ou le nul avec plus d'un but est la seule option pour accéder au prochain tour. Le club congolais s'est mis dans cette position à cause d'une entame de match très catastrophique. Il encaisse le but qui donne un léger avantage aux Soudanais dès la 3e minute. Sur la première tentative, Brayan Edinson Angulo a pris à contre-pied Perrauld Ndinga, le gardien de l'As Otohô.

L'équipe championne du Congo en titre a fait preuve d'une bonne réaction pour refaire son retard grâce à une réalisation de Kader Bidimbou à la 32e minute. Le buteur congolais se blessant sur cette action laisse l'attaque de l'AS Otohô sans repère malgré l'entrée de Jaurès Ngombé. Les Congolais ont ensuite pris le match à son compte mais ses joueurs ont été souvent approximatifs dans le dernier geste. El Merreikh peut se satisfaire de ce résultat.

Lors de la conférence de presse d'avant match, cette équipe, qui n'a d'ailleurs pas forcé, avait clairement affiché ses ambitions : faire un bon résultat à Brazzaville pour aborder la manche retour avec moins de pression. Les deux équipes se connaissent. Notons qu'en 2020, El Merreikh avait éliminé l'AS Otohô à cette même étape de la compétition en faisant 1-1 à Owando avant de s'imposer 2-0 au retour. Malgré ces statistiques, Julien Mette, l'entraîneur de l'As Otohô, reste confiant.

« J'en tire beaucoup d'enseignements positifs. On est content de ce qu'on a fait parce qu'il y avait six changements dans le onze de départ. Ce sont des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble à part des matches amicaux. Et nous n'avions eu que quatre entraînements pour préparer ce match. El Merreikh a des individualités qu'on n'a pas. La preuve, sur un ballon ils ont marqué un but en contre », a-t-il expliqué, précisant que son équipe a manqué un peu de puissance devant et un peu de vitesse pour faire la différence.

A cause de la situation sociopolitique qui prévaut au Soudan, le match retour se jouera au Rwanda. De quoi garder espoir.

« Ils vont jouer le match retour. Ce ne sera pas chez eux. Ils n'auront pas l'appui de leur public. Ils n'auront pas la force qu'ils pourront avoir à domicile. Je suis optimiste. Nous avons l'ascendant psychologique parce qu'on a remonté après avoir été mené là où on pourrait lâcher. Il faut gagner ou faire match nul à deux partout. A zéro but partout on ne passe pas. Le retour, il faut l'aborder avec l'état d'esprit de gagner. Il faut équilibrer l'allant offensif. Je crois qu'avec le travail de la semaine et l'entente entre les joueurs, il y a des raisons d'être optimiste », a indiqué Julien Mette.