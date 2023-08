Congo-Brazzaville: Musique - « Nzoungou » de Roga-Roga disponible sur le marché du disque

L'EP « Nzoungou » de Roga-Roga tant attendu est désormais disponible sur le marché du disque depuis le 20 août à minuit. C'est un opus de six titres dont quatre rumbas et deux génériques titrés "Nzoungou" dont un avec dédicaces et l'autre sans dédicaces.

Après le succès sans pareil dire même planétaire du single « Bokoko » qui totalise à ce jour quarante millions de vues, et qui a permis à l'artiste de faire des tournées dans différents continents sous le concept « Bokoko Tour », Roga-Roga de son vrai nom Rogatien Ibambi Okombi vient de mettre un nouveau chef-d'oeuvre sur le marché du disque. « Nzoungou » est un maxi single de six titres dont deux génériques et quatre rumbas. Il s'agit des titres ci-après : "Nzoungou" ; "Fatou Sako" ; "Toli" ; "Jalousie" ; "Edo Mopatasse" ; et "Nzoungou" sans dédicaces dans lequel Roga-Roga chante en anglais. A travers cet opus, il a une fois de plus montré sa capacité de composition et sa parfaite connaissance du rythmique musical.

Dans la chanson "Fatou Sako", l'artiste chante l'amour. L'homme pleure sa femme Fatou Sako. « En amour personne ne peut se dire irrésistible suite à une déception. Pour preuve, une jeune dame de 28 ans fait pleurer un homme de 50 ans. C'est ça l'amour », chante l'artiste. Dans "Toli" chantée en wolof (langue nationale du Sénégal) par exemple, Roga-Roga parle des conseils que les parents donnent à leurs enfants avant d'aller dans un foyer.

Alors que dans "Jalousie" l'artiste s'étonne du comportement des gens qui nuisent à la vie des autres pour rien. « Pourquoi nous nous chamaillons, chacun a son tour, la jalousie n'est pas bien. On ne peut arrêter la bénédiction divine », dit-il dans cette chanson. "Edo Mopatasse", une belle rumba dans laquelle on sait demander pardon après avoir fait du mal à l'autre. Ceci fait on libère son coeur. Quant à l'animation, les amoureux de la bonne musique auront encore l'occasion de remuer les reins avec la danse "Letengou" en kouyou, langue vernaculaire de l'artiste, qui signifie en français "balancer les reins".

Concernant pourquoi a-t-il titré son EP « Nzoungou », Roga-Roga dit que Nzoungou c'est la marmite. « La marmite pour moi c'est l'unité, parce que dans une maison chacun a sa chambre. C'est lorsqu'on annonce que le repas est prêt, que tous se retrouvent autour de la table pour manger et discuter en même temps. En outre, c'est Nzoungou la marmite qui supporte le feu pour nous permettre après de manger et avoir la force, la santé. Car celui qui n'a pas mangé ne peut avoir la force », a expliqué Roga-Roga.