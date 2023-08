Congo-Brazzaville: Sénatoriales 2023 - Un siège encore à pourvoir

Sur les 72 sièges à pourvoir au Sénat, 71 ont déjà des occupants à l'issue des élections sénatoriales du 20 août. Le dernier étant en ballotage entre Elisabeth Mapaha, de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) et le candidat indépendant Ignace Mafoumbi, dans le département du Niari.

L'Upads qui avait deux sénateurs lors de la troisième législature est l'un des plus grands perdants de ces élections. L'espoir de l'ancien parti politique au pouvoir repose désormais sur l'ancienne maire de Mossendjo, Elisabeth Mapaha, qui a été accrochée par Ignace Mafoumbi, soit 56 voix partout. Les deux candidats vont s'affronter ce 22 août au second tour du scrutin.

En cas d'égalité persistante au second tour, même si la loi reste muette dans ce cas de figure pour une élection à suffrage universel indirect, au scrutin uninominal majoritaire à un tour, par assimilation, les organisateurs envisagent d'appliquer la loi qui prévoit le cas lorsqu'il s'agit d'une élection législative. « En cas d'égalité de voix entre les deux candidats restés en lice, le scrutin est repris. Si l'égalité persiste, il est procédé au tirage au sort pour départager les deux candidats », stipule l'article 66 alinéa 3 de la loi électorale, s'agissant du scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

Le plus grand gagnant reste le Parti congolais du travail (PCT) qui a obtenu 52 sièges contre 44 dans la législature finissante. En effet, sur les 55 candidats positionnés, le PCT n'a raté que trois sièges dont deux dans la Lékoumou. Les autres partis de la majorité présidentielle ont obtenu neuf sièges dont trois pour le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, deux pour le Mouvement action et renouveau, deux pour le Club 2002, Parti pour l'Unité et la République ; un pour le Rassemblement citoyen et un pour le Mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral.

%

Les indépendants arrivent en deuxième position avec sept élus dont quatre dans la Lékoumou, un dans la Bouenza, un à Brazzaville et un dans le Niari. Du côté de l'opposition, seuls le Parti républicain et libéral de Nick Fylla et l'Union des démocrates et libéraux du Congo de Gaspard Kaya-Magane ont eu à chacun un sénateur au premier tour. Le Congo en marche a, quant à lui, sauvé l'honneur des partis du centre avec un siège dans le Niari.