Congo-Brazzaville: Route nationale 1 - Les travaux d'entretien du tronçon Kintélé-Ignié s'exécutent normalement

Les travaux de maintenance et d'entretien de la chaussée se poursuivent sur l'axe Kintélé-Ignié(Pool), avec l'aménagement des trottoirs du rond-point marché Kintélé. Ces chantiers visent à maintenir la chaussée en bon état, a assuré La Congolaise des routes (LCR), la société concessionnaire des routes nationales n°1, n°1 bis et n°2.

L'équipe de la concessionnaire LCR s'est rendue sur le terrain, le 21 août, pour suivre l'exécution des travaux de renouvellement de la chaussée. Prévus de juillet à septembre, les travaux qui s'étendent sur une dizaine de kilomètres répartis en trois zones : rond-point marché Kintélé (ancien péage) et doublement RN2 ; doublement RN2 et péage Lifoula ; et péage Lifoula et rond-point Ignié.

Des ouvriers de LCR et des gros engins (raboteuses, finisseurs, rouleaux compacteurs, camions bennes) ont été mobilisés pour ces chantiers. Selon l'ingénieur de suivi des travaux de maintenance et d'entretien sur la section 3 Kintélé-Ignié, Gilles Bawensi, les moyens humains et matériels correspondent à l'intensité des chantiers. « Il s'agit d'abord d'enlever les couches de chaussée existantes, avant de passer aux autres tâches importantes », a-t- il expliqué.

Après cette étape, les ouvriers procèdent au nettoyage de la surface rabotée avant d'appliquer une première colle, y compris du goudron. Ensuite, le conducteur du finisseur est sollicité pour effectuer les enrobées réalisées permettant de lisser la surface rabotée. Le travail de finition est fait par deux rouleaux compacteurs, des engins dont le rôle consiste à solidifier la chaussée. « Cette opération est menée régulièrement. La mission de LCR est d'entretenir et de maintenir la chaussée en excellent état », a martelé Gilles Bawensi.

Un autre volet des travaux vise l'aménagement des trottoirs allant du rond-point marché Kintélé (ex-péage) jusqu'à l'usine de vitrerie, sur environ 500m. Chargés directement dans les bennes, les détritus des anciennes couches de la chaussée sont réutilisés pour aménager les trottoirs qui se trouvent en dehors de la nationale 1. Il s'agit d'une oeuvre sociale en faveur de la communauté de Kintélé visant à fluidifier la circulation et à améliorer le cadre de vie, a précisé l'entreprise LCR.

L'activité accompagnée de campagne de sensibilisation auprès des commerçants et occupants des trottoirs. Pour cela, LCR a associé la mairie et le comité de marché qui ont mobilisé leurs équipes de crieurs sur le terrain. Le président du marché de Kintélé, Kermelis Grassia Bayonne, fait partie des leadeurs communautaires impliqués dans la sensibilisation. Il est déterminé à poursuivre la sensibilisation auprès de ses pairs en vue de faciliter le déroulement des travaux d'assainissement dans la zone.

Signalons que des mesures de sécurité ont été imposées aux usagers durant la période des travaux sur cet axe, en raison de la proximité avec les commerces et habitations. Dans le sens Brazzaville-Yié, les usagers sont invités à emprunter les voies intérieures de la commune ; les accès seront progressivement rétablis aux riverains au fur et à mesure de l'avancement du chantier.